В ЕС обвинили Украину в использовании лазеек в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины

Украина, Евросоюз / Reuters

Еврокомиссия договорилась с Украиной об изменении Соглашения о зоне свободной торговли с целью ограничения неконтролируемого ввоза курятины в ЕС.

Как пишет польское издание Interia Fakty, комитет Европарламента по международной торговле сообщил о том, что украинская сторона пользуется лазейками в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины в ЕС.

Как результат импорт курятины из Украины в ЕС вырос до 50 тыс. тонн в 2018 году с 3,7 тыс. тонн в 2016 году.

При этом польский евродепутат Ярослав Валенса акцентировал внимание на том, что такая практика разрушает доверие, построенное на протяжении многих лет.

"Как представители граждан ЕС, мы обязаны защищать наших фермеров и наших граждан от такой практики", - заявил Валенса.

В то же время депутаты Европарламенту критикуют увеличение квоты для для украинских экспортеров курятины.

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"Европейская комиссия предлагает узаконить ситуацию, которая является незаконной", - подчеркнул немецкий евродепутат Томас Вайтц.

Отметим, что украинские производители с целью обхода ограничений на импорт куриного филе, отправляют в ЕС курятину с костью без уплаты пошлин, при этом в дальнейшем кость отрезается и реализуется уже как куриное филе.

Напомним, ранее Венгрия обвиняла Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС из-за "образовательного" закона.