Шашлык из семги и манная каша: чем кормят нардепов и какая стоимость блюд

В Сети обнародовали фото цен со столовой Рады / УНИАН

В Сети обнародовали новое меню столовой для нардепов в стенах Рады - в него были внесены определенные коррективы относительно блюд, а вот цены практически не изменились с февраля нынешнего года. Фото из столовой Верховной Рады 17 июня в Facebook опубликовал журналист Иван Жеведь.

Так, самым дорогим блюдом осталось филе семги запеченное с грушей – 216 грн за 175 гр. На второе также добавили эскалоп со шпинатом за 61 грн.

Среди салатов есть "царский" с семгой за 90 грн, жареные баклажаны с майонезом за 46 грн, селедка под шубой за 43 грн и из капусты с огурцами за 27 грн.

Также есть бутерброды с лососевой икрой и семгой по такой же цене, как и в феврале – 56 и 48 грн соответственно.

На первое предлагается только окрошка с докторской колбасой (50 грн за 300 гр).

Среди вторых блюд кроме уже указанных филе семги и эскалопа есть манная каша (24 грн), омлет с сыром (41 грн за 180 гр), шашлык из семги и судака (132 грн) либо из курятины или индюшатины (71 и 53 грн), филе хека жареное в белках (72 грн), а также разные котлеты и блинчики.

На гарнир предлагается картофель молодой вареный с маслом и укропом (27 грн), каша гречневая (16 грн), рагу из овощей (61 грн).

Из десертов выбор небольшой – есть только фруктовое желе с тремя разными вкусами (33 грн).

Ранее Главред писал о том, что народные депутаты Украины рассказали, сколько денег они тратят на продукты питания в месяц.

Как оказалось нардепы в месяц на продукты питания тратят от 6 до 20 тысяч гривен - более одной минимальной зарплаты. Также народные избранники сбалансировано питаются в столовой Верховной Рады. Но кроме того, они тратят круглые суммы, чтобы прокормить свои семьи.