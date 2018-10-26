"Это безумие": предстоятель УАПЦ сделал резкое заявление по объединительному собору

Патриарх Филарет и митрополит Макарий / spzh.news

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий (Малетич) заявил о том, что название, устав и модель поместной православной церкви должны быть согласованы перед проведением Архиерейского объединительного собора.

"В светской жизни, когда, например, организовывают какую-то партию, всегда есть какой-то проект устава. А если устава не будет, то кто пойдет на собор?.. Это безумие! Сейчас же ничего этого нет", - подчеркнул Макарий в комментарии РБК-Украина.

При этом он отказался комментировать "домыслы" патриарха Филарета по этому поводу и подчеркнул, что проект устава, название и уклад церкви должны быть согласованы перед собором.

Митрополит Макарий также заявил, что желает выслушать предложения патриарха Варфоломея по этому поводу.

Читайте такжеТомос об автокефалии: еще одна церковь заявила о поддержке РПЦ

"А перед тем, как давать свои собственные предложения, я, как человек, который с сыновьей покорностью относится к Вселенскому патриархату, который пошел на противостояние с Москвой, должен выслушать предложения его святости", - добавил он.

Накануне патриарх Филарет заявил о том, что Россия готовит военное вторжение под предлогом защиты русской церкви в Украине.

Ранее стало известно о том, что с предстоятеля Украинской православной церкви (Киевского патриархата) патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви архиепископа Макария Вселенский патриархат снял анафему.