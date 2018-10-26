Россия готовит военное вторжение под предлогом защиты русской церкви в Украине – Филарет

Патриарх Филарет / youtube.com

В России готовят почву для того, чтобы под предлогом защиты Московского патриархата вмешаться в события в Украине с помощью военной силой, заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

"Не столько говорят о предоставлении томоса, сколько о захвате храмов. Почему? И откуда это идет? Это идет от Москвы. Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться военной силой", - заявил он во время пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что поводом вторжения на Донбасс в России называлась защита русскоязычного населения: "А когда вмешались - забыли о причине вмешательства. Сейчас хотят новую причину придумать - это защита русской церкви Московского патриархата, защита православных (в Украине). Мы, зная это, не допустим никакого насилия и не дадим оснований для Москвы вмешиваться в наши украинские дела, в нашу украинскую церковную жизнь", - добавил Филарет.

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Ранее в УПЦ КП рассказали о новом названии УПЦ МП после создания единой поместной православной церкви в Украине.

Напомним, конфликт между Вселенским патриархатом и РПЦ начался из-за стремления константинопольских иерархов предоставить томос об автокефалии Украинской церкви, позднее патриарх Варлофомей прямо обвинил российских церковников в распространении "черной пропаганды".