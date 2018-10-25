Филарет назвал критерии избрания будущего главы поместной УПЦ

Патриарх Филарет намерен участвовать в выборах главы поместной украинской церкви / УНИАН

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после получения томоса УПЦ должна будет избрать предстоятеля, который должен соответствовать ряду функций.

"Надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет", - сказал он в эфире Украинского радио.

По словам Филарета, Константинопольский патриархат поставил условие, что поместную церковь в Украине должен в будущем возглавить архиепископ - митрополит, а не патриарх.

Глава УПЦ КП добавил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на данный высоки пост, в связи с чем получил расширенный (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный титулы (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования). Филарет подчеркнул, что планирует участвовать в выборах, поскольку готов возглавить серьезное противостояние, с которым неизбежно столкнется новое церковное образование.

"Нет! Но не потому что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца", - сказал он.

Напомним, ранее архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что предстоятель созданной в будущем поместной украинской церкви будет избран на Объединительном соборе.