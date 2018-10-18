Помощник Варфоломея рассказал, как принимали решение об отмене анафемы Филарету

Константинопольский синод единогласно принял решение об отмене анафемы / Православная Жизнь

Синод Вселенского патриархата рассмотрел апелляцию Предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета, будучи настроен решительно и единодушно.

"Святейший Патриарх Варфоломей не принимает быстрых и поверхностных решений. Хотя это решение было принято на последнем Синоде, Вселенский Патриархат в течение многих лет изучал данный вопрос", - в интервью Укринформу рассказал помощник Вселенского патриарха, профессор Патриаршей академии Крита Макариос Христопольський.

По словам представителя Константинополя, предстоятель УПЦ КП "подал Святейшему Патриарху Варфоломею шесть апелляций "эклита", и несколько лет назад была создана совместная комиссия из иерархов Вселенского Патриархата и иерархов Русской Церкви для изучения церковного раскола в Украине".

"К сожалению, Московская Церковь необоснованно прервала работу этой комиссии, и с Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: в РПЦ оценили вероятность предания анафеме Константинопольского патриархатех пор ответственна за то, что не прилагалось никаких усилий к решению этой проблемы. Однако в понимании иерархов нашей Патриархии созрела необходимость рассмотрения апелляции "эклита" Филарета. Патриарх Варфоломей вынес это на рассмотрение Синода в удобное время. Не только не возникло никаких возражений, но наоборот, с большой решительностью и участием было принято единогласное решение", - отметил владыка Макариос.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.