Автокефалию УПЦ решили оспорить в суде: стали известны подробности

Автокефалию УПЦ оспорят в суде / Sputnik Молдова

Постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии украинской православной церкви оспорили в суде.

Вскоре Верховный суд Украины рассмотрит несколько исков к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, говорится в сообщении пресс-службы суда.

По состоянию на 30 октября в суд было подано три исковых заявления, причем два из них будут рассматриваться в упрощенном порядке, без вызова сторон, в течение не более 60 дней с момента открытия производств.

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Как сказано в сообщении, истцами в этих делах выступают "Религиозная община Украинской православной церкви при храме на имя Святителя Николая бердянской епархии города Бердянска Запорожской области" и Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь. Иски были поданы 8 и 9 октября.

Напомним, что ещё одно производство будет рассмотрено на судебном заседании с вызовом сторон, которые назначено на 27 ноября.

Накануне Патриарх Варфоломей назвал мотивы предоставления Томоса Украине.