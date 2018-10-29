Священник УПЦ МП с российским гражданством пытается через суд отменить томос

Верховный суд 27 ноября рассмотрит иск к украинскому парламенту об отмене получения Томоса на обретение Украинской церковью автокефалии.

Как сообщает в Facebook народный депутат Игорь Луценко, активно высказывает позицию против создания в Украине поместной церкви настоятель храма УПЦ МП Юрий Харон, более известный как "отец Гедеон".

Священнослужитель требует, чтобы суд отменил по причине незаконности постановление Верховной Рады от 19 апреля 2018 "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине".

По словам нардепа, отец Гедеон является обладателей сразу двух паспортов – российского и украинского, в чем сам признался сотрудникам СБУ. Луценко заявил, что, поскольку в Украине двойной гражданство запрещено, то и иск в суд является недействительным.

"А таким образом – возможности подавать в украинский суд в рамках имитации "неудовлетворения" украинских граждан процедурой получения Томоса нашим государством", - резюмировал Луценко.

Архимандрит Гедеон (Харон) хочет доказать, что томос УПЦ не положен / religions.unian.

Как ранее сообщалось, настоятель скандально известного "Десятинного монастыря" УПЦ МП, расположенного в Киеве в пределах Национального музея истории − архимандрит Гедеон (Харон) − является российским гражданином и "прикрывается" фальшивым украинским паспортом.