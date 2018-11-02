Константинополь пригрозил отозвать автокефалию РПЦ

Патриархи Кирилл (РПЦ) и Варфоломей (Константинополь) / Пресс-служба РПЦ

Константинопольский патриарх остается лидером мирового православия, несмотря на то, что РПЦ отказывает ему в этом статусе.

Об этом заявил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов (Геча) в интервью "Би-би-си".

По его словам, автокефалии церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами, но именно Константинополь предоставил им статус независимых (автокефальных).

"Поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус", - отметил архиепископ.

Читайте такжеГлава РПЦ впервые раскрыл подробности разговора с Варфоломеем по УкраинеОн подчеркнул, что если сегодня РПЦ имеет сомнения относительно права Константинополя на предоставление автокефалии, то "она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией".

Накануне архиепископ Иов заявил, что новая церковь в Украине будет называться "Православная церковь в Украине". "Не "Украинская православная церковь" потому что церковь является единой. Она принадлежит Христу, а не какой-либо нации или государству", - сказал он.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

Читайте также"УПЦ МП больше нет": Константинополь сделал громкое заявление о Томосе7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".