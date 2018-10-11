В РПЦ назвали отмену анафемы патриарху Филарету "переходом красной линии"

В РПЦ взбешены решением Константинополя / "Православие"

Константинопольский патриархат, 11 октября признавший недействительной анафему Московского патриархата на украинские неканонические церковные структуры - УПЦ КП и УАПЦ - легализует раскол, что приведёт к непоправимым последствиям для православия в мире.

"Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", - цитируют росСМИ иерарха РПЦ.

Читайте такжеОбнародован полный текст решения Синода Вселенского патриархата по УкраинеРанее патриарх Филарет в своем публичном выступлении близ Владимирского собора в Киеве заявил о том, что предоставление томоса об автокефалии Украинской единой поместной православной церкви будет продолжаться, поскольку Украину признали каноничной территорией Вселенского патриархата.

Сведения, распространенные рядом СМИ и спикером УПЦ (КП) епископом Евстратием (Зорей) о том, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария, подтвердились полностью