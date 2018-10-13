Анафему с Филарета не снимали и Томос никому не давали - УПЦ МП

УПЦ МП избрало новую тактику

В опубликованных по итогу Константинопольского Синода документах якобы нет ни слова о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета - есть слова только об отмене запретов, которые были наложены на него ранее.

"Мне было удивительно слышать интерпретацию решений, которые принял Константинопольский Синод, и, в частности, заявление о том, что с Филарета была снята анафема, поскольку в тех документах, которые опубликованы, слово "анафема" не присутствует. Речь шла о тех запрещениях, которые были положены на Филарета еще до наложения на него анафемы, то есть в 1992 году", - в интервью ресурсу "Главновости" заявил архиерей УПЦ (МП), архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

Попутно церковник Московского патриархата заявил, что Томос Украине не дадут.

Читайте такжеВ РПЦ пригрозили Константинополю из-за "любви украинцев" к патриарху Кириллу"Другое, что, безусловно, удивляет - это заявление целого ряда политиков и поздравления, фейерверки по случаю получения автокефалии. Томосов никаких никто не выдавал. Несмотря на заявление о том, что это будет, мы не имеем уверенности в том, что это будет в ближайшее время. Поскольку, судя по решениям Константинопольской патриархии, эта церковь очень активно занялась созданием своих структур на территории УПЦ", - прокомментировал архиерей.

Как ранее сообщалось, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.