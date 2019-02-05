ПЦУ провела первое заседание Синода

Глава ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко)

Православная церковь Украины (ПЦУ) во вторник, 5 февраля, провела первое заседание Синода.

Об этом сообщила пресс-служба созданной церковной структуры.

"Священный синод Православной церкви Украины провел свое заседание и принял ряд решений", - говорится в сообщении.

В частности, были утверждены титулы архиереев новой церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если они дублируются, а также принят типовой устав управления ими.

В воскресенье, 3 февраля, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.