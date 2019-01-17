ПЦУ разрешат служить в Софийском соборе несколько раз в год

Софийский собор разрешат использовать для богослужений только по праздникам / Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Министр культуры Евгений Нищук сообщил, что ПЦУ сможет проводить богослужения в Софийском соборе только по очень большим праздникам, однако даже в эти дни необходимо будет придерживаться ряда правил.

"Очевидно, речь идет о богослужениях на главные церковные и государственные праздники. Это Рождество, Пасха, Троица, может быть, День независимости, межконфессиональная молитва за Украину всех представителей религиозных организаций, всех конфессий, как это было ранее. Речь не идет о еженедельной практике, потому что мы понимаем, что это и памятник национального значения, и памятник ЮНЕСКО", - сказал чиновник в комментарии Lb.ua.

По словам Нищука, будут введены ограничения, которых будут придерживаться все присутствующие на богослужении в древнем храме. В Софийский собор будут запускать ограниченное количество посетителей, а также запретят долгое время жечь церковные свечи.

Как известно, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской проводился Объединительный собор, а затем осле получения томоса митрополит Епифаний отслужил в древнем храме рождественскую литургию.