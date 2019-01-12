Названы условия, при которых ПЦУ светит статус патриархата

12 января 2019, 12:58

В нашей стране объединение верующих под эгидой Православной церкви Украины может занять несколько лет, считает эксперт.

Религиовед полагает, что ПЦУ может стать патриархатом в случае выполнения двух условий
ПЦУ может стать патриархатом в случае выполнения двух условий, полагает религиовед

Созданная поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, которая является митрополией, сможет претендовать на статус патриархата после выполнения двух условий — объединение верующих под эгидой ПЦУ и признание нашей церкви другими автокефальными церквями.

Объединение верующих в нашей стране под эгидой независимой церкви может занять минимум 3-4 года, рассказал религиовед Дмитрий Горевой Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что есть определенный список автокефальных церквей (называется диптих), в нем идут по нумерации патриархаты, потом архиепископии, потом метрополии и сейчас украинская церковь занимает в перечне 15-е место. 

"Если мы получим или провозгласим статус патриархата, мы автоматически занимаем 10-е место после Грузинского патриархата. Сейчас на 10-м месте находится древняя и уважаемая Кипрская церковь", — сказал эксперт.

Исторически сложилось, что она имеет статус архиепископии, а не патриархата. "Ее 10-е место ее не устраивает, потому что киприоты не понимают, что их церковь, которая существует с первых столетий христианства, стоит в диптихе после Сербской, после Румынской и даже после Русской", — заявил Горевой.

Читайте такжеПорошенко поделился хорошей новостью о ТомосеПо его словам, если бы Украина поднимала вопрос патриархата своей церкви именно сейчас, это бы усложнило процесс признания.

"Например, Кипрская или Греческая церкви, которые в принципе к нам относятся неплохо и которые будут одними из первых, кто нас признает. Мы бы таким образом их сейчас настраивали против себя", — объяснил религиовед.

"Поэтому сначала надо, чтобы нашу церковь признали все автокефальные церкви, потом показать динамику роста, а потом поднимать вопрос о патриархате. Это вопрос среднесрочной перспективы, 5-7 лет", — полагает он.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.

Справка. В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

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