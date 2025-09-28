"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

Гривна - это символ государственности. Ее история восходит к Киевской Руси: от серебряных слитков до современных банкнот с уникальным дизайном и защитой.

Путь украинской гривны / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Гривна - это не просто платежное средство, но и исторический символ, сочетающий наследие Киевской Руси с современными высокотехнологичными банкнотами.Главред расскажет о малоизвестных и действительно интересных фактах о нашей национальной валюте: от ее древнего происхождения и загадочных элементов дизайна - до роли в мировой финансовой системе. История гривны полна борьбы, кризисных периодов, нереализованных эскизов и скрытых автопортретов художников.

Исторические корни и происхождение названия

Название "гривна" восходит ко временам Киевской Руси. Ранее она была не бумажной купюрой, а весовой и денежной единицей из серебра. происходит слово от "грива" - шейное украшение или ошейник. В Х-XI веках гривной называли слиток серебра, который использовали как средство обмена.

Гривна и рубль

Во время татаро-монгольского нашествия целые серебряные гривны стали большой ценностью. Их начали рубить пополам - именно от этого процесса и происходит название "рубль".

Экономическое рождение современной гривны

Современную украинскую гривну ввели в обращение во время денежной реформы в сентябре 1996 года. До этого Украина пользовалась купоно-карбованцами, которые стали жертвами гиперинфляции 1992-1995 годов из-за распада СССР и экономической нестабильности. Курс гривны к карбованцу установили 1 к 100 000, что позволило стабилизировать финансовую систему страны. Одним из ключевых идеологов и "отцом" гривны был Вадим Гетьман, который в начале 1990-х возглавлял Национальный банк Украины.

Дизайнерские загадки и художественные секреты

Дизайн гривневых банкнот создали Василий Лопата и Борис Максимов. На них можно найти немало интересных деталей:

На купюре номиналом 1 гривна (первого поколения) художник Василий Лопата изобразил не настоящий портрет князя Владимира, а стилизованный образ, похожий на самого себя. Это было сделано из-за отсутствия достоверных изображений князя.

Графический символ гривны отображает букву "Г" - первую букву названия валюты. Две параллельные горизонтальные линии символизируют стабильность и надежность.

Сейчас в обращении находится уже четвертое поколение национальной валюты с усиленной системой защиты и обновленным дизайном.

Гривна как мировой лидер защиты и красоты

Украинская валюта регулярно получает высокие оценки на международных конкурсах. Гривну считают одной из самых сложных для подделки банкнот в мире. Она имеет около десятка степеней защиты: водяные знаки, защитные ленты, микропечать, скрытые изображения и элементы, которые проявляются только под ультрафиолетом. Современные купюры изготавливают не только из бумаги, но и с добавлением хлопка и полимерных компонентов, что повышает их прочность, долговечность и уровень защиты. Украинские деньги неоднократно признавали одними из самых красивых в мире благодаря гармоничному сочетанию исторических портретов и национальных архитектурных памятников.

Интересные факты о банкнотах и монетах

Существуют редкие пробные банкноты и монеты, которые так и не были выпущены в массовое обращение, и сейчас они представляют большую ценность для коллекционеров. В Украине активно идет процесс замены бумажных банкнот низких номиналов (1, 2, 5, 10 гривен) на монеты. Это соответствует мировой тенденции, ведь монеты служат значительно дольше, чем бумажные деньги.

