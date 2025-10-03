Староконстантинов с 13 века сменил пять имен: откуда взялось современное название

Староконстантинов - единственный "город-герой Украины" на западе страны, получивший это звание.

https://glavred.info/culture/starokonstyaninov-s-13-veka-smenil-pyat-imen-otkuda-proishodit-sovremennoe-nazvanie-10703660.html Ссылка скопирована

История Староконстантинова / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Откуда происходит название Староконстантинова

Как трансформировалось название города со временем

Когда Староконстантинов официально получил звание "город-герой Украины"

1 октября Староконстантинов, известный среди украинцев как "Старкон", официально получил звание "город-герой Украины". На западе страны - это единственный город, который имеет такой статус.

Особое внимание к Староконстантинову привлекло большое количество российских атак во время полномасштабной войны. Главред узнал историю этого города и его названия.

видео дня

Откуда происходит название Староконстантинова

История Староконстантинова начинается еще в XIII веке, когда на его территории существовал поселок Кобуд, часть болоховских земель, пишет Starkon.city. Это село было уничтожено во время карательного похода Даниила Галицкого. На его месте впоследствии возникло село Колыщенцы. В 1561 году князь Константин Острожский приобрел это село и получил разрешение на основание города, который он назвал в свою честь - Константинов.

В 1632 году, из-за образования нового города с таким же названием, Константинов получил приставку "Старый", став Старым Константиновым. Со временем это имя трансформировалось в современное название - Староконстантинов. Город также получил известность благодаря неофициальному названию "Старкон".

Почему Староконстантинов стал городом-героем

Указом президента Украины Владимира Зеленского Староконстантинов был удостоен звания "город-герой Украины". Это единственный город на западе страны, который получил такое признание.

За время полномасштабной войны российские войска совершили более 460 атак на Староконстантинов, применяя дроны, аэробаллистические и крылатые ракеты.

Какие еще города Украины являются городами-героями

Звание "город-герой Украины" в День защитников и защитниц Украины получили 16 городов страны. Из них 15 расположены в регионах, где продолжаются или продолжались активные боевые действия.

Перечень всех городов со званием "город-герой Украины":

Сумская область : Сумы, Тростянец, Ахтырка.

: Сумы, Тростянец, Ахтырка. Харьковская область : Купянск, Харьков.

: Купянск, Харьков. Донецкая область : Волноваха, Мариуполь, Дружковка, Покровск, Краматорск, Славянск, Константиновка.

: Волноваха, Мариуполь, Дружковка, Покровск, Краматорск, Славянск, Константиновка. Хмельницкая область: Староконстантинов.

Староконстантинов. Днепропетровская область : Никополь, Марганец, Павлоград.

: Никополь, Марганец, Павлоград. Запорожская область : Гуляйполе, Орехов.

: Гуляйполе, Орехов. Николаевская область : Николаев, Баштанка, Вознесенск.

: Николаев, Баштанка, Вознесенск. Киевская область : Буча, Гостомель, Ирпень.

: Буча, Гостомель, Ирпень. Черниговская область : Чернигов.

: Чернигов. Херсонская область: Херсон.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Starkon.city Starkon.city - это интернет-издание, посвященное жизни города Староконстантинов и Староконстантиновской громады Хмельницкой области. Сайт освещает новости, публикует интервью, фоторепортажи, а также информирует о важных событиях и инициативах громады. Вебресурс активно функционирует с 2017 года, предоставляя местным жителям актуальную информацию о событиях в их городе и регионе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред