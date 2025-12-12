РФ запустила крылатые ракеты: какая область Украины под угрозой

Кратко:
- РФ запустила ракеты с самолета Ту-95МС
- Есть угроза баллистики
В пятницу, 12 декабря, армия РФ осуществила пуск крылатых ракет по территории Украины.
В 09:54 мониторинговый канал Є радар сообщил, что в воздухе борт Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который осуществляет передислокацию на аэродром "Энгельс".
В 10:23 мониторы сообщили о пусках крылатых ракет из стратегического бомбардировщика Ту-95МС из Пензской области.
"Пуски произошли 10 минут назад, время подлета ракет к нашей границе около 11:00", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для Черниговской области.
Также мониторы сообщают об угрозе баллистики из Брянска. Повышенный уровень опасности действует с 10:24, сообщают мониторы.
Новость дополняется...
