Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

Ангелина Подвысоцкая
7 октября 2025, 22:09обновлено 7 октября, 22:48
327
На Киевщине и в других регионах работают силы ПВО.
Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны
РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Куча дронов уже возле Киева. Это официально подтвердили Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА в направлении Киева!" - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы отмечают, что россияне осуществили пуски "Шахедов" с:

видео дня
  • мыса "Чауда" в Крыму;
  • аэродрома "Миллерово" в Ростовской области;
  • аэродрома "Приморск-Ахтарск", Краснодарский край;
  • аэродрома "Халино" в Курской области.

По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

атака шахедов
РФ атаковала Украину "Шахедами" / фото: Telegram "Разведка Украины"

Угроза ракетных ударов

Со ссылкой на спутниковые снимки среднего разрешения мониторинговые каналы отмечают, что 7 октября на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ находились самолеты:

  • три Ту-95МС,
  • два Ту-160,
  • один Ту-134,
  • два Су-34.
Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которые обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Как сообщается, в течение 6 октября на аэродром прибыли два Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Они находятся в зоне технического обслуживания и могут быть снаряжены крылатыми ракетами. Еще один Ту-95МС также вернулся в зону технического обслуживания после тренировочного полета.

Дополнительно на аэродром прибыл Ту-160 с аэродрома "Казань". Мониторы отмечают, что россияне начали строить пять новых стоянок для самолетов вблизи основного аэродрома.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Киевская область вторжение России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

22:09Украина
Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на Львовщине

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на Львовщине

21:57Украина
Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:45Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Последние новости

23:26

Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

23:13

Чем "перемога" отличается от "победы" - объяснение удивит многихВидео

22:34

В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины - как это повлияет на ход войны

22:27

Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

22:09

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
21:57

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на ЛьвовщинеФото

21:53

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осеньюВидео

21:50

Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способВидео

21:48

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

Реклама
21:13

Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответВидео

21:03

Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

21:00

Как олигархические группы пытаются вернуть контроль над "Укрэнерго" актуально

20:47

Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

20:45

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:31

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

19:57

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

19:43

Куда исчез Ярмоленко: журналисты раскрыли детали конфликта в "Динамо"

19:28

Чем очистить раковину от ржавчины: простой, но очень эффективный способВидео

19:10

Как Путин оправдывает брата-Гитлерамнение

19:09

Погрузит столицу РФ в темноту: может ли Украина устроить блэкаут в Москве

Реклама
18:51

РФ изменила стратегию ударов по энергетике: какие регионы Украины под угрозой

18:15

Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

18:14

Лучше обходить стороной: что такое ультраобработанные продукты и как их отличитьВидео

17:59

Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

17:45

Всего 5% украинцев доверяют Бюро экономической безопасности: сможет ли Цивинский изменить ситуацию

17:39

Молодожены "спалились": Дашу Квиткову и Владимира Бражко выдала важная деталь

17:38

Эшелон "снесло" с рельсов: ГУР провели дерзкую операцию в Ленинградской области РФ

17:27

Люди, рожденные в эти 5 дат, смело преодолевают жизненные препятствия

16:57

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многихВидео

16:57

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

16:21

В Москве впервые отреагировали на решение Трампа по "Томагавкам" для Украины

16:18

Память про звезду "За двумя зайцами": как выглядит могила Маргариты Криницыной

15:31

Украина испытывает новую мини-ракету, которая разрывает дроны "облаком" шариков

15:30

Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома: поведение пушистика удивилоВидео

15:10

Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

15:04

Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиентеВидео

14:58

Поздравления с Днем юриста - красивые поздравления и картинки

14:52

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:50

Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

14:30

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

Реклама
14:26

Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках

14:26

Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

14:20

"Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода

14:14

Самая дорогая ягода в Украине резко подешевела: фермеры вынуждены снижать цены

13:27

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

13:05

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

12:37

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

12:26

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивилВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять