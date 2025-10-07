Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Куча дронов уже возле Киева. Это официально подтвердили Воздушные силы ВСУ.
"БпЛА в направлении Киева!" - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы отмечают, что россияне осуществили пуски "Шахедов" с:
- мыса "Чауда" в Крыму;
- аэродрома "Миллерово" в Ростовской области;
- аэродрома "Приморск-Ахтарск", Краснодарский край;
- аэродрома "Халино" в Курской области.
По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Угроза ракетных ударов
Со ссылкой на спутниковые снимки среднего разрешения мониторинговые каналы отмечают, что 7 октября на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ находились самолеты:
- три Ту-95МС,
- два Ту-160,
- один Ту-134,
- два Су-34.
Как сообщается, в течение 6 октября на аэродром прибыли два Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Они находятся в зоне технического обслуживания и могут быть снаряжены крылатыми ракетами. Еще один Ту-95МС также вернулся в зону технического обслуживания после тренировочного полета.
Дополнительно на аэродром прибыл Ту-160 с аэродрома "Казань". Мониторы отмечают, что россияне начали строить пять новых стоянок для самолетов вблизи основного аэродрома.
Новость дополняется...
