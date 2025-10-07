Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

На Киевщине и в других регионах работают силы ПВО.

РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Куча дронов уже возле Киева. Это официально подтвердили Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА в направлении Киева!" - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы отмечают, что россияне осуществили пуски "Шахедов" с:

мыса "Чауда" в Крыму;

аэродрома "Миллерово" в Ростовской области;

аэродрома "Приморск-Ахтарск", Краснодарский край;

аэродрома "Халино" в Курской области.

По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

РФ атаковала Украину "Шахедами" / фото: Telegram "Разведка Украины"

Угроза ракетных ударов

Со ссылкой на спутниковые снимки среднего разрешения мониторинговые каналы отмечают, что 7 октября на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ находились самолеты:

три Ту-95МС,

два Ту-160,

один Ту-134,

два Су-34.

Самолеты, которые обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Как сообщается, в течение 6 октября на аэродром прибыли два Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Они находятся в зоне технического обслуживания и могут быть снаряжены крылатыми ракетами. Еще один Ту-95МС также вернулся в зону технического обслуживания после тренировочного полета.

Дополнительно на аэродром прибыл Ту-160 с аэродрома "Казань". Мониторы отмечают, что россияне начали строить пять новых стоянок для самолетов вблизи основного аэродрома.

Новость дополняется...

