Погрузит столицу РФ в темноту: может ли Украина устроить блэкаут в Москве

Благодаря появлению дальнобойных средств Украина может наносить удары по целям на всей территории РФ, в том числе и в энергетическом секторе, указывает эксперт.

https://glavred.info/war/pogruzit-stolicu-rf-v-temnotu-mozhet-li-ukraina-ustroit-blekaut-v-moskve-10704608.html Ссылка скопирована

Может ли Украина устроить блэкаут в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Гончар:

Украина может устроить блэкаут в Москве

Важно идти по пути накопления ударов по российской энергосистеме

Блэкаут в Москве - реальная, но не сиюминутная перспектива. При условии правильной постановки задачи, накопления ресурсов и системной кампании по энергетической и топливной инфраструктуре Украина технически способна заставить столицу жить по графикам света или оставить ее без электроснабжения. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, уже виден результат системной работы Украины по ударам по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. В 2023 и 2024 годах эти атаки проводились регулярно, но тогда не хватало необходимых ресурсов и средств дальнего поражения. Ранее украинские силы могли доставать только цели на расстоянии нескольких сотен километров, в частности, Новошахтинский завод в Ростовской области, Туапсинский, Афипский и Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

видео дня

Он отметил, что ситуация изменилась, когда появились более дальнобойные средства. Теперь удары могут достигать целей по всей территории России, от Балтики до Черного моря. Так же, по его словам, следует действовать и в отношении энергетического сектора.

"С технической точки зрения эту задачу мы точно можем решить. Да, конечно, Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту - как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь. Но это не может быть быстрым эффектом - надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки", - указывает он.

Эксперт также подчеркнул, что ключевые объекты атомной энергетики РФ расположены в ее европейской части, обеспечивая около 20% общей энергосистемы страны. Поэтому необходимо действовать комплексно, в частности, в отношении инфраструктуры "Газпрома" и энергосистемы центральной России. При должном подходе, подчеркнул он, это вполне возможно реализовать.

Что может заставить Россию изменить позицию по войне - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог и директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил, что Украина усилила удары по стратегическим целям в России. По его словам, если эти атаки станут массовыми, это может изменить позицию кремлевского лидера Владимира Путина. По его словам, этому есть основание, ведь удары направлены на объекты, связанные непосредственно с окружением Путина - олигархами, которые сейчас несут значительные потери.

"Такая ситуация точно не идет по пути исправления, ведь Российская Федерация не способна защититься от такой широкой географии применения как украинских дронов, так и уже частично украинских ракет", - подчеркнул он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина активизирует сотрудничество с НАТО в сфере разведки, чтобы усилить возможности для нанесения дальнобойных ударов по территории государства-агрессора. По информации Financial Times, Вашингтон призывает союзников по Альянсу расширить разведывательную поддержку Киева, а Великобритания уже помогает Украине осуществлять отдельные удары на большие расстояния по России.

США также рассматривают вариант усиления военной помощи Украине, однако вопрос передачи дальнобойных ракет пока остается нерешенным. Как отмечают аналитики, проблема заключается не только в ограниченных запасах высокотехнологичного вооружения, но и в риске дальнейшей эскалации конфликта, сообщает Reuters.

В то же время энергетический сектор России находится в критическом положении. Страна-агрессорка сталкивается с системным провалом и дефицитом энергомощностей, который уже достиг 25 ГВт. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред