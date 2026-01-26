Путин маниакально строит бункеры: экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причину

Мария Максакова во время чата на Главреде рассказала, чего на самом деле боится российский диктатор.

https://glavred.info/world/putin-maniakalno-stroit-bunkery-eks-deputat-gosdumy-rf-pryamo-nazvala-prichinu-10735493.html Ссылка скопирована

Почему Путин строит везде бункеры / Коллаж: Главред, фото: pixabay, сайт Кремля

О чем говорит Максакова:

Путин строит бункеры везде

Российский диктатор боится мести

Путин маниакально повышает уровень безопасности

Российский диктатор Владимир Путин маниакально повышает уровень своей безопасности. Он строит бункеры везде, где есть такая возможность. Об этом во время чата на Главреде заявила экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

"Речь идет не об одном бункере Путина. Я уж не знаю, где его бункеров нет, ведь ими испещрен весь периметр. Он вырыл бункер даже под Константиновским дворцом, где большая вода, Балтика. Основной профиль Беглова – бункеры и тоннели. Только он мог заниматься обслуживанием бункеров там, где им не место, где их расположение противоречит природным условиям. Путин роет бункеры везде", - говорит Максакова. видео дня

Известно, что для строительства бункера на Алтае выводили широкополосные магистрали, бюджет километра которой составлял годовой бюджет всего края.

"Там открывали целые заводы, чтобы что-то произвести, что нужно для норы Путина", - говорит экс-депутат.

Максакова считает, что Путин боится ответа за то, что восстановил лабораторию ядов, которая была закрыта при Ельцине. Она утверждает, что диктатор постоянно занимался рецептами отравляющих веществ, массовыми убийства и нападениями на другие страны.

"Естественно, боится ответа и подозревает всех в том, что они тоже хотят убивать. Потому бункеры Путина есть на каждом шагу, под каждой его резиденцией. Но давайте не забывать про блестящую операцию, проведенную израильской армией против Насраллы ... Так что бункеры – не помеха, если мыслить и действовать креативно", - добавила Максакова.

Смотрите видео с чатом Марии Максаковой на Главреде:

Может ли режим Путина пасть - мнение эксперта

Главред писал, что по словам секретаря форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой, даже несмотря на санкции, окончание войны могло бы открыть для России долгий период восстановления.

В случае прекращения войны, если Путин останется у власти, внутренние репрессии, безусловно, усилятся еще больше. Курносова говорит, что репрессии будут и дальше подтачивать сам режим в РФ, но никто не может сказать, сколько времени это может продолжаться.

Проблемы Путина из-за войны в Украине – новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп испытывает все большее разочарование в кремлевском диктаторе. Он считает, что глава страны-агрессора России Владимир Путин является большим препятствием на пути к миру в Украине, чем президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, у кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина уже давно есть стимулы для прекращения войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Напомним, что Владимир Путин оказался перед сложным выбором: продолжать войну, рискуя экономическим истощением, внутренним недовольством и политическими потрясениями накануне парламентских выборов, или же делать ставку на мирные переговоры, которые зависят от ненадежных внешних игроков и могут не принести желаемого для Кремля результата.

Читайте также:

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред