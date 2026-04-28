Парень решил не спать 264 часа: как это повлияло на его тело

Константин Пономарев
28 апреля 2026, 13:21
Подросток не спал 264 часа и установил рекорд, но спустя годы столкнулся с тяжелыми последствиями. История эксперимента и его влияния на организм.
Подросток из США не спал 264 часа ради мирового рекорда
Подросток из США не спал 264 часа ради мирового рекорда / Коллаж Главред, фото: Photo by Don Cravens, Pexels, Guinness World Records

Вы узнаете:

  • Что случилось сразу после завершения эксперимента
  • Что происходит с мозгом человека после нескольких дней без сна
  • Почему организм начал "отключаться" по частям

В 1964 году американский подросток Рэнди Гарднер решил проверить пределы человеческого организма и вошел в историю. Парень не спал 11 дней подряд, установив мировой рекорд.

Однако спустя десятилетия этот эксперимент обернулся для него серьезными проблемами со здоровьем. Об этом пишет Unilad.

видео дня

Эксперимент, начавшийся как школьный проект

История началась с обычной идеи для научной ярмарки. 17-летний Рэнди вместе с друзьями хотел изучить, как отсутствие сна влияет на организм человека. Сначала план звучал почти фантастически, ведь ребята хотели проверить связь бессонницы с паранормальными способностями. Но позже цель стала более реалистичной, а именно исследовать влияние недосыпа на мозг и поведение.

Жребий определил, кто станет "подопытным", и выбор пал на Гарднера. На тот момент мировой рекорд составлял 260 часов без сна. Подросток захотел пойти дальше.

Как организм реагирует на полное отсутствие сна

Первые двое суток Рэнди держался уверенно. Он избегал отдыха, постоянно двигался и старался не закрывать глаза. Но уже к третьему дню его состояние резко ухудшилось.

У парня появились сильная тошнота, резкие перепады настроения, проблемы с концентрацией, провалы в памяти, паранойя и галлюцинации.

Американский студент Брюс МакАллистер делает заметки, пока Рэнди Гарднер (с завязанными глазами) описывает запахи
Американский студент Брюс МакАллистер делает заметки, пока Рэнди Гарднер (с завязанными глазами) описывает запахи / Фото: Don Cravens

Несмотря на это, эксперимент продолжался под наблюдением специалистов. Известный исследователь сна Уильям Демент лично следил за состоянием подростка.

Позже выяснилось нечто необычное. Мозг Рэнди начал частично "обходить" проблему. Отдельные его участки засыпали по очереди, пока другие продолжали работать. Это объясняло странные сбои в поведении и реакции.

264 часа без сна

8 января 1964 года Рэнди официально побил мировой рекорд. Он не спал 264 часа, почти 11 суток.

К финалу эксперимента он стал раздражительным и эмоционально нестабильным. После завершения его доставили в госпиталь, где подключили к аппаратам для наблюдения за мозговой активностью.

Когда парень наконец уснул, его сон длился около 14 часов. Удивительно, но после этого его режим сна быстро нормализовался.

Как готовиться ко сну инфографика
Как готовиться ко сну инфографика / Главред

Смотрите в видео о том, что будет если слишком долго не спать:

Об источнике: UNILAD

Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

