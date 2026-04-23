Весит около 5 кг: самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась

История Джоти Амге вновь вызывает интерес. Самая маленькая женщина в мире продолжает строить карьеру и оставаться в центре внимания.

Самая маленькая женщина в мире из Индии выросла

История Джоти Амге вновь привлекла внимание пользователей сети. Девушка из Индии, ставшая рекордсменкой в подростковом возрасте, сегодня ведет активную публичную жизнь и вдохновляет миллионы людей по всему миру. Недавно она отпраздновала свое 32-летие.

Еще в юности Джоти была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая миниатюрная женщина на планете. При росте 63 см и весе 5,3 кг она живет с ахондроплазией, редким заболеванием, которое влияет на рост человека т развитие костей. Об этом пишет Onet.pl.

Мировая известность

Широкой аудитории в Европе Джоти стала известна после участия в популярной программе "Женщина на краю света", где ее история вызвала сильный отклик. С тех пор интерес к ее жизни не угасает, а сама девушка продолжает развиваться в разных направлениях.

Сегодня Джоти Амге является не только рекордсменкой, но и медийной личностью. Девушка активно ведет социальные сети, сотрудничает с брендами и участвует в съемках. Ее страницы собирают многомиллионную аудиторию, а публикации регулярно становятся вирусными.

Чем девушка занимается сейчас

В свои 32 года Джоти пробует себя сразу в нескольких ролях: как модель, актриса и блогер.

Женщина продолжает делиться моментами из повседневной жизни, демонстрируя, что даже при серьезных физических ограничениях можно строить карьеру и оставаться в центре внимания.

Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

