Весит около 5 кг: самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась

Вы узнаете:
- Как девушка с ростом 63 см стала мировой сенсацией
- Что изменилось в судьбе женщины спустя годы после рекорда
- Чем девушка зарабатывает и как она живет сейчас
История Джоти Амге вновь привлекла внимание пользователей сети. Девушка из Индии, ставшая рекордсменкой в подростковом возрасте, сегодня ведет активную публичную жизнь и вдохновляет миллионы людей по всему миру. Недавно она отпраздновала свое 32-летие.
Еще в юности Джоти была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая миниатюрная женщина на планете. При росте 63 см и весе 5,3 кг она живет с ахондроплазией, редким заболеванием, которое влияет на рост человека т развитие костей. Об этом пишет Onet.pl.
Мировая известность
Широкой аудитории в Европе Джоти стала известна после участия в популярной программе "Женщина на краю света", где ее история вызвала сильный отклик. С тех пор интерес к ее жизни не угасает, а сама девушка продолжает развиваться в разных направлениях.
Сегодня Джоти Амге является не только рекордсменкой, но и медийной личностью. Девушка активно ведет социальные сети, сотрудничает с брендами и участвует в съемках. Ее страницы собирают многомиллионную аудиторию, а публикации регулярно становятся вирусными.
Чем девушка занимается сейчас
В свои 32 года Джоти пробует себя сразу в нескольких ролях: как модель, актриса и блогер.
Женщина продолжает делиться моментами из повседневной жизни, демонстрируя, что даже при серьезных физических ограничениях можно строить карьеру и оставаться в центре внимания.
Об источнике: Onet
Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.
