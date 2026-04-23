Весит около 5 кг: самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась

Константин Пономарев
23 апреля 2026, 17:57
История Джоти Амге вновь вызывает интерес. Самая маленькая женщина в мире продолжает строить карьеру и оставаться в центре внимания.
самая маленькая женщина в мире из Индии выросла
Самая маленькая женщина в мире из Индии выросла / Коллаж Главред, фото: Guinness World Records

Вы узнаете:

  • Как девушка с ростом 63 см стала мировой сенсацией
  • Что изменилось в судьбе женщины спустя годы после рекорда
  • Чем девушка зарабатывает и как она живет сейчас

История Джоти Амге вновь привлекла внимание пользователей сети. Девушка из Индии, ставшая рекордсменкой в подростковом возрасте, сегодня ведет активную публичную жизнь и вдохновляет миллионы людей по всему миру. Недавно она отпраздновала свое 32-летие.

Еще в юности Джоти была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая миниатюрная женщина на планете. При росте 63 см и весе 5,3 кг она живет с ахондроплазией, редким заболеванием, которое влияет на рост человека т развитие костей. Об этом пишет Onet.pl.

Мировая известность

Широкой аудитории в Европе Джоти стала известна после участия в популярной программе "Женщина на краю света", где ее история вызвала сильный отклик. С тех пор интерес к ее жизни не угасает, а сама девушка продолжает развиваться в разных направлениях.

Сегодня Джоти Амге является не только рекордсменкой, но и медийной личностью. Девушка активно ведет социальные сети, сотрудничает с брендами и участвует в съемках. Ее страницы собирают многомиллионную аудиторию, а публикации регулярно становятся вирусными.

Чем девушка занимается сейчас

В свои 32 года Джоти пробует себя сразу в нескольких ролях: как модель, актриса и блогер.

Самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась
Самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась / Фото: facebook.com/jyotiamgeofficial

Женщина продолжает делиться моментами из повседневной жизни, демонстрируя, что даже при серьезных физических ограничениях можно строить карьеру и оставаться в центре внимания.

Ранее Главред писал о том, что мужчина влез в долги ради 276 усыновленных детей. Учитель физкультуры стал отцом для сотни детей и вырастил из них чемпионов. Его "дом мечты" стал шансом на новую жизнь для сирот.

Также сообщалось о том, что женщина посетила самый дорогой McDonald's. Она потратила почти $90 на обед. Необычные блюда и высокие цены вызвали противоречивые впечатления.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Onet

Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

Книга рекордов Гиннесса мировой рекорд интересные новости
РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

Последние новости

18:45

Ошибка стоит целого состояния: какой цвет забора отпугнет покупателя дома

18:41

"Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальшеВидео

18:35

Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:06

"Эмили поправляла колготки": украинский ведущий снялся в "Дьявол носит Prada-2"

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
17:57

Весит около 5 кг: самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась

17:56

РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

17:39

3 запрета, которые нельзя нарушать в праздник 24 апреля - приметы

17:18

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

Реклама
17:13

В дате рождения зашифровано призвание человека: ответ может удивить

17:12

Сильные заморозки со штормовым ветром идут на Львовщину: когда ухудшится погода

17:11

Грязь скапливается не там, где все думают: как почистить лейку душа

16:58

Только четыре знака зодиака полностью раскрываются с возрастом - кто они

16:41

Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса

16:37

Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

16:19

"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

16:12

Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:00

Миру грозит новая угроза: будущее без людей оказалось реальным

15:49

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

Реклама
15:48

Китайский гороскоп на завтра, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

15:25

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

14:29

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

14:26

В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

14:03

Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

13:53

Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляцийФото

13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

12:45

Заморозки в -3° и сильный ветер: погода в Украине резко испортится

12:44

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

12:21

"Это должно стать сигналом": эксперт назвал "тревожные звоночки" у владельцев оружия

12:09

Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

11:56

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

Реклама
11:53

Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

11:28

Украинцам вернут деньги за коммуналку: кто может рассчитывать на возмещение

11:05

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

10:59

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

10:53

Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

10:33

"Слова не остановят Путина": Зеленский заговорил об иностранных войсках

10:22

Как наклеить самоклеящиеся обои без пузырей и складок: скрытые нюансыВидео

09:47

Теракт в Киев: глава Нацполиции назвал одну из причин преступления

09:36

Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визитаВидео

09:32

Как Россия может вовлечь белорусскую армию в войну: неожиданный сценарий

