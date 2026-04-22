История "суперпапы": мужчина влез в долги ради 276 усыновленных детей

Константин Пономарев
22 апреля 2026, 11:53обновлено 22 апреля, 13:01
Учитель физкультуры усыновил сотни детей и вырастил из них чемпионов. Его "дом мечты" стал шансом на новую жизнь для сирот.
Через "Дом мечты" прошли не менее 276 детей / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему учитель решил взять на себя судьбы сотен детей
  • Как спорт стал единственным шансом для брошенных детей
  • К чему привела жизнь в "доме мечты" спустя годы

В Китае учитель физкультуры из бедной семьи стал символом надежды для сотен детей, оставшихся без родительской заботы. За три десятилетия он не просто приютил сирот, но и помог им построить новую жизнь через спорт и дисциплину.

52-летний Бай Цзянь, работающий в средней школе города Аньшань, получил прозвище "суперпапа". С 1995 года через его "Дом мечты" прошли не менее 276 детей (сироты и те, кого бросили родители). Сейчас в его доме одновременно живут от 20 до 30 воспитанников. Об этом пишет SCMP.

Как все началось

История началась с одного ученика, который часто прогуливал занятия и воровал еду. В 1995 году Бай узнал, что мальчик был брошен и голодал, и разрешил ему жить с собой. С этого момента его жизнь изменилась, и он начал помогать другим детям в похожей ситуации.

Чтобы содержать детей, учитель использует собственную зарплату, берет кредиты и подрабатывает. В воспитании помогают его мать и сестры. Несмотря на финансовые трудности, он не отказался от своей миссии.

Спорт как шанс на новую жизнь

Бай сделал ставку на спорт как путь к успеху. Каждый день начинается в 4:30 утра с пробежки, независимо от погоды. Дети ежедневно преодолевают более 12 километров, развивая выносливость и характер.

Учитель использует собственную зарплату, берет кредиты и подрабатывает / Фото: Sohu

Подобный подход принес впечатляющие результаты. Более 100 его воспитанников получили высшее образование, а около 50 достигли высокого уровня в спорте. Некоторые стали профессиональными спортсменами, военными, госслужащими и преподавателями.

Медали и судьбы

За последние годы дети Бая завоевали более 1300 медалей. Одна из его воспитанниц, принятая в дом в 11 лет, поступила в престижные университеты после победы в национальных соревнованиях по бегу.

Об источнике: South China Morning Post

South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров.

С 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

SCMP Group сообщили о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год - 246 миллионов долларов), операционная прибыль - 419 миллионов долларов (2005 год - 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью.

Цена продажи газеты составляет 9 долларов США каждый день с понедельника по субботу и 10 долларов США в воскресенье. Также доступна скидка на студенческую подписку.

