Стрельбы в городах Украины станет больше: экс-сотрудник СБУ предупредил об угрозе

Бывший сотрудник СБУ прокомментировал теракт в Киеве, заявив о рисках роста насилия и необходимости урегулирования оборота оружия в Украине.

Недавний инцидент со стрельбой в Чернигове и теракт в Киеве не стоит связывать между собой. На данный момент нет признаков системности между ними. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Я бы их не связывал. Конечно, свое слово скажут следователи СБУ и Нацполиции, которые анализируют обстоятельства, ищут совпадения, общие черты — и именно они дадут окончательную оценку. Но пока я не вижу признаков системности", — подчеркнул он.

Ступак сообщил, что по факту последней стрельбы в Киеве открыто уголовное производство с квалификацией "теракт". Расследованием этого дела занимается СБУ, которая должна установить возможную связь с Россией.

Он отметил, что хотя нападавшего называют россиянином, у него также был украинский паспорт и он проживал в Украине, а в стране проживают граждане разных государств, поэтому возможную причастность иностранных спецслужб еще нужно проверить.

"В то же время нужно понимать: подобных случаев может становиться больше. Причина проста — в украинском обществе очень много оружия, как легального, так и нелегального", — указал он.

Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения, по его данным, полиция выдала около 11 тысяч разрешений на наградную огнестрельное оружие за один месяц.

"Когда военные вернутся с фронта, они не захотят полностью отказаться от оружия. Они скажут: "Мы воевали, управляли техникой, работали с дронами, взрывчаткой — и имеем право владеть огнестрельным оружием". И они вполне логично будут требовать принятия адекватного законодательства о легализации огнестрельного оружия", — отметил он.

Отдельно Ступак отметил, что речь идет о необходимости сбалансированного законодательства об обороте оружия, которое могло бы развить рынок, создать рабочие места для ветеранов через стрелковые клубы, тиры и учебные центры, а также стимулировать экономику. По его мнению, соответствующий законопроект требует рассмотрения.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 апреля Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров избрал меры пресечения двум сотрудникам патрульной полиции столицы, которые скрылись с места совершения теракта. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

До этого двум полицейским объявили подозрение из-за их действий во время нападения, в частности за то, что они покинули место событий после начала стрельбы. По словам генпрокурора, это подтверждают записи с нагрудных камер.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко обнародовал новые детали теракта, произошедшего в Киеве 18 апреля и унесшего жизни семи человек. Он также рассказал об изменениях в подготовке правоохранителей и принятых кадровых решениях.

О личности: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

