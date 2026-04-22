Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

Ответ на этот вопрос кроется в истории развития этих приборов.

https://glavred.info/life/pochemu-v-stiralnoy-mashine-est-okno-a-v-posudomoechnoy-net-10758653.html Ссылка скопирована

Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной машине - нет

Вы узнаете:

Почему у посудомоечной машины нет окна

Почему окно важно именно в стиральной машине

Многие замечали странную деталь: у стиральной машины почти всегда есть стеклянное окно, а вот у посудомоечной — глухая дверца.

На первый взгляд это кажется просто дизайнерским решением, но на самом деле причина гораздо глубже.

видео дня

Историческая причина: все началось со стиральных машин

Первые стиральные машины появились еще в 1767 году. Тогда техника была далека от современной: многие процессы выполнялись вручную.

Окно в дверце было необходимо, чтобы человек мог контролировать стирку — например, вовремя слить или добавить воду.

Со временем техника стала автоматической, но окно в стиральной машине осталось как привычный и удобный элемент, пишет Origo.

Почему у посудомоечной машины нет окна

Посудомоечные машины появились позже — в 1886 году. К тому времени технологии уже сделали шаг вперед, и необходимость постоянного контроля отпала.

Но это не единственная причина.

Во-первых, дверца посудомоечной машины выполняет сразу несколько функций. В ней размещены важные элементы:

отсек для моющего средства

система подачи воды

уплотнители

Из-за этого просто не остается места для стеклянного окна. Есть и технические ограничения — условия работы техники.

Внутри посудомоечной машины высокая температура, пар и конденсат и мощные струи воды.

Если бы в дверце было окно, оно быстро покрывалось бы налетом и теряло прозрачность.

Кроме того, стекло должно было бы быть особенно прочным, что значительно увеличило бы стоимость техники.

Почему окно важно именно в стиральной машине

У стиральной машины другая логика работы.

Через стекло можно:

контролировать процесс стирки

увидеть забытые вещи

оценить уровень воды и пены

Кроме того, вращение барабана стало своего рода "визуальной нормой" — пользователи привыкли видеть процесс.

Смотрите видео о том, как открыть дверцу стиральной машины, если она заклинила:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Origo Origo.hu — один из крупнейших венгерских новостных порталов, основанный в 1998 году. Сайт публикует материалы по широкому кругу тем: политика, экономика, технологии, культура, спорт и развлечения. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию и является одним из самых посещаемых новостных сайтов Венгрии. В последние годы Origo часто рассматривается как медиа с провластной редакционной линией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред