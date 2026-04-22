Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

Многие замечали странную деталь: у стиральной машины почти всегда есть стеклянное окно, а вот у посудомоечной — глухая дверца.
На первый взгляд это кажется просто дизайнерским решением, но на самом деле причина гораздо глубже.
Историческая причина: все началось со стиральных машин
Первые стиральные машины появились еще в 1767 году. Тогда техника была далека от современной: многие процессы выполнялись вручную.
Окно в дверце было необходимо, чтобы человек мог контролировать стирку — например, вовремя слить или добавить воду.
Со временем техника стала автоматической, но окно в стиральной машине осталось как привычный и удобный элемент, пишет Origo.
Почему у посудомоечной машины нет окна
Посудомоечные машины появились позже — в 1886 году. К тому времени технологии уже сделали шаг вперед, и необходимость постоянного контроля отпала.
Но это не единственная причина.
Во-первых, дверца посудомоечной машины выполняет сразу несколько функций. В ней размещены важные элементы:
- отсек для моющего средства
- система подачи воды
- уплотнители
Из-за этого просто не остается места для стеклянного окна. Есть и технические ограничения — условия работы техники.
Внутри посудомоечной машины высокая температура, пар и конденсат и мощные струи воды.
Если бы в дверце было окно, оно быстро покрывалось бы налетом и теряло прозрачность.
Кроме того, стекло должно было бы быть особенно прочным, что значительно увеличило бы стоимость техники.
Почему окно важно именно в стиральной машине
У стиральной машины другая логика работы.
Через стекло можно:
- контролировать процесс стирки
- увидеть забытые вещи
- оценить уровень воды и пены
Кроме того, вращение барабана стало своего рода "визуальной нормой" — пользователи привыкли видеть процесс.
Об источнике: Origo
Origo.hu — один из крупнейших венгерских новостных порталов, основанный в 1998 году. Сайт публикует материалы по широкому кругу тем: политика, экономика, технологии, культура, спорт и развлечения.
Ресурс ориентирован на массовую аудиторию и является одним из самых посещаемых новостных сайтов Венгрии. В последние годы Origo часто рассматривается как медиа с провластной редакционной линией.
