Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

Сергей Кущ
22 апреля 2026, 12:57
Ответ на этот вопрос кроется в истории развития этих приборов.
Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной машине - нет / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему у посудомоечной машины нет окна
  • Почему окно важно именно в стиральной машине

Многие замечали странную деталь: у стиральной машины почти всегда есть стеклянное окно, а вот у посудомоечной — глухая дверца.

На первый взгляд это кажется просто дизайнерским решением, но на самом деле причина гораздо глубже.

Историческая причина: все началось со стиральных машин

Первые стиральные машины появились еще в 1767 году. Тогда техника была далека от современной: многие процессы выполнялись вручную.

Окно в дверце было необходимо, чтобы человек мог контролировать стирку — например, вовремя слить или добавить воду.

Со временем техника стала автоматической, но окно в стиральной машине осталось как привычный и удобный элемент, пишет Origo.

Почему у посудомоечной машины нет окна

Посудомоечные машины появились позже — в 1886 году. К тому времени технологии уже сделали шаг вперед, и необходимость постоянного контроля отпала.

Но это не единственная причина.

Во-первых, дверца посудомоечной машины выполняет сразу несколько функций. В ней размещены важные элементы:

  • отсек для моющего средства
  • система подачи воды
  • уплотнители

Из-за этого просто не остается места для стеклянного окна. Есть и технические ограничения — условия работы техники.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Внутри посудомоечной машины высокая температура, пар и конденсат и мощные струи воды.

Если бы в дверце было окно, оно быстро покрывалось бы налетом и теряло прозрачность.

Кроме того, стекло должно было бы быть особенно прочным, что значительно увеличило бы стоимость техники.

Почему окно важно именно в стиральной машине

У стиральной машины другая логика работы.

Через стекло можно:

  • контролировать процесс стирки
  • увидеть забытые вещи
  • оценить уровень воды и пены

Кроме того, вращение барабана стало своего рода "визуальной нормой" — пользователи привыкли видеть процесс.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Origo

Origo.hu — один из крупнейших венгерских новостных порталов, основанный в 1998 году. Сайт публикует материалы по широкому кругу тем: политика, экономика, технологии, культура, спорт и развлечения.

Ресурс ориентирован на массовую аудиторию и является одним из самых посещаемых новостных сайтов Венгрии. В последние годы Origo часто рассматривается как медиа с провластной редакционной линией.

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

13:43Украина
Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

13:24Украина
Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

12:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Последние новости

14:26

Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ - детали

14:11

Не с женой: Игорь Николаев попался на камеру с блондинкой

13:56

Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

13:53

Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секундыВидео

13:52

Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
13:43

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

13:32

Гороскоп Таро на завтра 23 апреля: Ракам - баланс, Весам - отбросить сомнения

13:28

"Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

13:24

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

Реклама
13:10

Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

12:57

Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

12:51

Почему с улиц городов исчезли воробьи: настоящая причина, которую игнорируютВидео

12:45

Киркоров снова перекроил себе лицо: как оно теперь выглядит

12:31

Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

12:26

"Это уже не 2022 год": генерал СБУ оценил риски наступления со стороны Беларуси

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 23 апреля: Петухам - находчивость, Драконам - азарт

11:53

История "суперпапы": мужчина влез в долги ради 276 усыновленных детей

11:31

Паника на рынках: миру грозит продовольственный кризис из-за войны в Иране - FT

11:27

Сергей Ребров уходит из сборной Украины - кто может стать новым тренером

11:08

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу: начата перекачка нефти - подробности

Реклама
11:06

Гороскоп на завтра, 23 апреля: Скорпионам - раздражение, Водолеям - перемены

11:06

"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

10:50

Россия запустила дроны с 7 направлений: Украина подвергается массированной атаке

10:40

Ступка-младший в монохроме показал свою возлюбленную

10:33

Герасимов "рисует победы" на фронте: ISW раскрыл реальные "достижения" россиян

10:03

"Ушли один за другим": от тяжелой болезни скончалась жена Сивохо

09:54

Под прицелом был порт: РФ запустила две волны БпЛА по ОдессеФото

09:41

РФ ударила по железной дороге, есть погибший и раненый — КулебаФото

09:17

Где в Украине находится "Глаз Саурона": секретный объект СССР, который годами скрывалиВидео

09:05

После 22 апреля деньги пойдут в руки: 3 знака зодиака ждет финансовый успех

09:04

Стрельба в Киеве: водитель открыл огонь по пешеходуФото

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 апреля (обновляется)

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Дроны атаковали Сызрань, прогремели взрывы: под удар мог попасть НПЗ

08:10

Между самозащитой и хаосом: как Украине обуздать рынок оружиямнение

07:14

РФ ударила по Днепру, в городе вспыхнули пожары: что известноФото

06:45

Взрывы на Запорожье: РФ атаковала инфраструктуру, есть жертва и раненый

05:50

На Полтавщину надвигается шквальный ветер: синоптики назвали дату смены погоды

05:15

Меган Маркл хитро насолила королевской семье - что она сделала

04:41

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Реклама
04:20

Мало кто знает, в чем разница между зелеными и черными оливками: ответ удивит

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

03:09

Стрельбы в городах Украины станет больше: экс-сотрудник СБУ предупредил об угрозе

02:36

"Не для мертвых": священник сказал, можно ли приносить еду на кладбищеВидео

02:05

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерииВидео

01:55

Ученый ошеломил прогнозом: вероятная дата уничтожения человечества

00:52

Погода в Киеве готовит сюрприз: названы сроки резкого удара холода

00:26

О соде и уксусе можно забыть: стиралка засияет чистотой с двумя продуктами

00:07

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворитВидео

