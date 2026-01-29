Стиральная машина "съедает" ваши деньги: какой режим тратит больше всего энергии

Избегание одного режима стирки может помочь сократить потребление электроэнергии.

Современные стиральные машины предлагают множество различных режимов стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой режим стирки "съедает" больше всего электроэнергии

На каком режиме стирать повседневную одежду

Стиральная машина остается главным "пожирателем" электричества в доме. В нынешних условиях многие украинцы хотят сэкономить на коммунальных услугах, при этом не ограничивая себя в базовых потребностях. Главред выяснил, что избегание одного режима стирки поможет уменьшить расходы на электроэнергию.

Какой режим стирки потребляет больше всего кВт

Оказывается, больше всего электроэнергии потребляют программы стирки с высокой температурой. Нагрев воды до 80–90 °C заставляет нагревательный элемент стиральной машины работать интенсивнее и дольше, что повышает расходы.

Таким образом, больше всего электроэнергии потребляет режим "Хлопок", который во время стирки обычно использует высокие температуры, пишет ТСН.

Для сравнения:

стирка при температуре 30 °C потребляет примерно 0,3-0,5 кВт·ч;

стирка при 90 °C может потребовать 2-2,5 кВт·ч.

Эксперты рекомендуют выбирать режимы стирки в пределах 40–60 градусов. Если вещи детские или сильно загрязненные, то лучше стирать при высоких температурах.

