Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

По данным полиции, у мужчины могли быть психические расстройства, но у него было законное разрешение на оружие.

https://glavred.info/ukraine/nazyval-sebya-generalom-armii-rf-raskryty-novye-podrobnosti-o-kievskom-strelke-10758662.html Ссылка скопирована

Стрелок из Голосеевского района называл себя "генералом российской армии"

Ключевые тезисы главы Нацполиции:

Стрелок называл себя "генералом российской армии"

Мужчина мог страдать психическими расстройствами, но имел легальное разрешение на оружие

Непосредственным поводом для стрельбы стал конфликт с соседом

Стрелок, который унес жизни семи человек в Голосеевском районе Киева, называл себя "генералом российской армии". Вероятно, у мужчины были психические расстройства, однако он владел оружием на законных основаниях. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский на брифинге.

По словам главы Нацполиции, Дмитрий Васильченков проявлял интерес к оружию. В телефоне ликвидированного стрелка правоохранители нашли многочисленные видеоматериалы, где он постоянно снимал процесс стрельбы.

видео дня

"Скажу то, что нигде не публиковали. Когда мы посмотрели определенные файлы в его телефоне — он там постоянно снимал себя, когда стрелял. Когда он ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что у него были определенные недостатки", — рассказал Выговский.

Несмотря на очевидные странности в поведении, Васильченков получил разрешение на оружие без каких-либо препятствий. По словам Выговского, в конце декабря 2025 года нападавший прошел осмотр в частной клинике и получил все необходимые медицинские справки. Именно на основании этих документов ему выдали спецсредство травматического действия, из которого впоследствии было совершено массовое убийство.

По версии следствия, непосредственным поводом для трагедии стал бытовой конфликт с соседом.

"Он обижался, когда к нему пренебрежительно относились. Этот сосед, молодой человек, он там сказал что-то типа: "Иди, что ты здесь хочешь от меня? Видно, какие-то отклонения, возможно, у него были. Но на фоне этого конфликта, скандала у него просто адреналин... И он пошел таким образом действовать", — сказал глава Нацполиции.

Кроме видео, следователи нашли аудиозапись, которую стрелок включил во время конфликта с соседом. Вероятно, он пытался зафиксировать события, чтобы впоследствии оправдать свои действия. На записи зафиксирован весь ход инцидента — от момента, когда он взял карабин, до захвата заложников в супермаркете.

В полиции отмечают, что все собранные материалы уже переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Теракт в Киеве - главное

Напомним, вечером 18 апреля Дмитрий Васильченков открыл огонь по людям прямо на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт", взяв посетителей в заложники.

В результате нападения погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Нападавший был ликвидирован во время спецоперации КОРД.

Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что мужчина был уроженцем Москвы, проходил службу в ВСУ с 1992 года, в частности в Одесской области, а в 2005 году вышел на пенсию. С 2017 года он проживал в Бахмуте.

СБУ официально квалифицировала происшествие как террористический акт. Расследование продолжается, а правоохранители изучают деятельность частной клиники, которая выдала справку стрелку.

Как сообщал Главред, после стрельбы в Голосеевском районе Киева в сети появилось видео, на котором видно, как полицейские покидают место происшествия. Кадры вызвали волну критики и обсуждений в соцсетях. На этом фоне руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков объявил о своей отставке.

О личности: Иван Выговский Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980, Житомирская область) — украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга. С 20 января 2023 года — и. о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен главой Национальной полиции Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред