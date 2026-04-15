Девушка сделала ДНК-тест ради шутки: результат перевернул ее жизнь

Константин Пономарев
15 апреля 2026, 11:28
Девушка сделала ДНК-тест ради шутки, но результат раскрыл неожиданную правду о ее семье и настоящем отце, полностью изменив их жизнь.
Девушка с подругой решила пройти генетический тест
Девушка с подругой решила пройти генетический тест / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как шутливый тест вскрыл семейную тайну
  • Почему результаты ДНК оказались шокирующими
  • Почему девушка усомнилась в своем прошлом

Обычный генетический тест, который задумывался как развлечение перед свадьбой друзей, неожиданно привел к раскрытию тайны, способной изменить всю их жизнь.

История, рассказанная девушкой на популярном форуме Reddit, быстро привлекла внимание и вызвала бурную реакцию пользователей.

Тест привел к неожиданному открытию

По словам девушки, все началось с шутки. Она вместе с подругой решила пройти тест на происхождение. К эксперименту подключились и будущие супруги, ее подруга и жених. Их результат оказался любопытным, но не тревожным, ведь система показала лишь около 1% совпадения ДНК.

Однако собственный тест героини дал куда более неожиданный результат.

"В шутку я сделала тест ДНК… он показал, что по отцовской линии меня связали с двумя двоюродными братьями и сестрами, которых я знала", - рассказала она в своем посте.

Сначала это выглядело как обычное совпадение, но дальнейший анализ показал более серьезные связи.

Результаты, которые поставили под сомнение всю семейную историю

Результаты теста указывали, что найденные родственники могут быть либо двоюродными братьями и сестрами, либо даже тетей и дядей. После общения с ними стало ясно, что речь действительно идет о близком родстве.

Это означало, что ее биологический отец может быть связан с этой семьей напрямую.

"Они сказали, что у них есть один дядя, которого я любила больше всех. Это меня поразило, потому что всю жизнь я знала, что мой отец — другой человек", - призналась девушка.

Тест привел к неожиданному открытию
Тест привел к неожиданному открытию / Фото: Pexels

Осознание того, что ее жизнь может быть основана на ошибке, стало для нее настоящим шоком.

Разговор, который изменил все

Девушка решила не игнорировать результаты и связалась с предполагаемым биологическим отцом.

Мужчина сначала не смог вспомнить ее мать, однако позже подтвердил, что они учились в одной школе и жили в одном районе. После того как девушка отправила ему фотографию матери в молодости, он узнал ее.

"Мы сегодня сделали тест ДНК, результаты придут скоро, и мы оба очень волнуемся", - написала она перед ожиданием окончательного ответа.

По ее словам, мужчина сразу выразил желание быть частью ее жизни.

Напряженное ожидание и финальный ответ

Перед получением результатов девушка признавалась, что испытывает сильное волнение. Она также не спешила делиться новостью с матерью и мужчиной, которого считала своим отцом.

Тем не менее внутренне она уже была почти уверена в исходе: "ДНК не врет… я почти на 100% уверена, что он мой отец".

Спустя несколько дней девушка опубликовала обновление

"Тест на отцовство… он мой отец", - добавила она.

Реакция семьи оказалась неожиданно спокойной. Мать призналась, что всегда допускала подобную возможность. Сама героиня также не испытала негативных эмоций.

Ранее Главред писал о том, что ДНК-тест разрушил семью. Мужчина узнал, что не является биологическим отцом ребенка, которого воспитывал два года. Несмотря на результат теста, он не изменил своего отношения к сыну.

Также сообщалось о том, что девушка сделала тест ДНК ради забавы и теперь живет в страхе. Женщина призналась, что не интересуется своим наследием и предками, но сделала тест в домашних условиях ради интереса. Однако она совершенно не ожидала, что столкнется лицом к лицу с трагедиями в своей родословной.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с Европой

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с Европой

12:11Украина
Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Располневшая звезда "Сватов" превратилась из молодой женщины в старуху

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с ЕвропойФото

Как мгновенно определить свежесть куриного филе прямо у витрины: быстрый тест

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Любимая красотка: Галкин нежно обратился к Пугачевой

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
Девушка сделала ДНК-тест ради шутки: результат перевернул ее жизнь

"Рад видеть": экс-муж Бритни Спирс сделал заявление о ее лечении в рехабе

Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

Евро резко взлетел: свежий курс валют в банках и обменниках на 15 апреля

Урожай вырастет в разы: что лучше всего сажать вокруг яблонь

"Больше всего горжусь": Венс возмутил заявлением о прекращении помощи УкраинеВидео

"Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

Черный столб дыма и масштабный пожар: в России прогремели мощные взрывы - детали

У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Дроны били по портам, вспыхнули пожары: последствия ночной атаки на ОдесчинуФото

Трамп заговорил об окончании войны с Ираном: СМИ раскрыли подробности

Почему бензин в Украине стоит, как при цене 130 долларов за баррель: анализ Геннадия Рябцевамнение

Дроны били по одной точке: РФ трижды за ночь атаковала СумыФото

Тяжёлая ночь: дроны атаковали Черкассы, есть раненые

РФ атаковала Днепр: горит админздание, повреждена новостройка, есть пострадавшаяФото

Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языкеВидео

Как быстро подстричь когти коту без истерик и агрессии: малоизвестный секретВидео

Кто притягивает токсичных людей: астрологи назвали два знака зодиака

Конец эпохи: дизайнеры назвали виды штор, которые портят современный интерьер

Как сказать "бег трусцой" на украинском языке - правильный вариант знают не все

Вселенная расширяется гораздо быстрее: ученые ошеломлены загадкой темной энергии

Резкая смена погоды в Киеве и области: синоптики предупредили о заморозках

Массовая демобилизация из ВСУ: в Раде раскрыли ключевые изменения для военных

США возобновили санкции против РФ, но не всё так просто — Politico

Рынок топлива на грани: прогноз резкого подорожания и вероятности дефицита

Между "минусом" и летним теплом: синоптики рассказали, какая погода будет в Днепре

Жир исчезнет за 5 минут: секретный натуральный раствор чистит без усилий

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

РФ создает буферную зону вдоль госграницы: в DeepState назвали направление

Навсегда испортите: поверхности, которые нельзя чистить бумажными полотенцами

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Россия усиливает давление и готовит новое наступление: что происходит на фронте

В Украине создали новую ракету-перехватчик баллистики: СМИ узнали детали

Пустая трата времени: 5 ошибок при изучении английского языка

"Кровавая мясорубка": раскрыт тревожный сценарий новой войны в ЕвропеВидео

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливомнение

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненыхФото

Чеснок желтеет после заморозков: садовник раскрыл шаги по возобновлению урожаяВидео

"Плохая энергетика" или просто стресс: почему беременным запрещают ходить на кладбище

О скрытой функции стиральной машинки мало кто знает: в чем главная "фишка"Видео

В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

