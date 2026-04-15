Девушка сделала ДНК-тест ради шутки: результат перевернул ее жизнь

Девушка сделала ДНК-тест ради шутки, но результат раскрыл неожиданную правду о ее семье и настоящем отце, полностью изменив их жизнь.

Девушка с подругой решила пройти генетический тест / Коллаж Главред, фото: Pexels

Обычный генетический тест, который задумывался как развлечение перед свадьбой друзей, неожиданно привел к раскрытию тайны, способной изменить всю их жизнь.

История, рассказанная девушкой на популярном форуме Reddit, быстро привлекла внимание и вызвала бурную реакцию пользователей.

Тест привел к неожиданному открытию

По словам девушки, все началось с шутки. Она вместе с подругой решила пройти тест на происхождение. К эксперименту подключились и будущие супруги, ее подруга и жених. Их результат оказался любопытным, но не тревожным, ведь система показала лишь около 1% совпадения ДНК.

Однако собственный тест героини дал куда более неожиданный результат.

"В шутку я сделала тест ДНК… он показал, что по отцовской линии меня связали с двумя двоюродными братьями и сестрами, которых я знала", - рассказала она в своем посте.

Сначала это выглядело как обычное совпадение, но дальнейший анализ показал более серьезные связи.

Результаты, которые поставили под сомнение всю семейную историю

Результаты теста указывали, что найденные родственники могут быть либо двоюродными братьями и сестрами, либо даже тетей и дядей. После общения с ними стало ясно, что речь действительно идет о близком родстве.

Это означало, что ее биологический отец может быть связан с этой семьей напрямую.

"Они сказали, что у них есть один дядя, которого я любила больше всех. Это меня поразило, потому что всю жизнь я знала, что мой отец — другой человек", - призналась девушка.

Осознание того, что ее жизнь может быть основана на ошибке, стало для нее настоящим шоком.

Разговор, который изменил все

Девушка решила не игнорировать результаты и связалась с предполагаемым биологическим отцом.

Мужчина сначала не смог вспомнить ее мать, однако позже подтвердил, что они учились в одной школе и жили в одном районе. После того как девушка отправила ему фотографию матери в молодости, он узнал ее.

"Мы сегодня сделали тест ДНК, результаты придут скоро, и мы оба очень волнуемся", - написала она перед ожиданием окончательного ответа.

По ее словам, мужчина сразу выразил желание быть частью ее жизни.

Напряженное ожидание и финальный ответ

Перед получением результатов девушка признавалась, что испытывает сильное волнение. Она также не спешила делиться новостью с матерью и мужчиной, которого считала своим отцом.

Тем не менее внутренне она уже была почти уверена в исходе: "ДНК не врет… я почти на 100% уверена, что он мой отец".

Спустя несколько дней девушка опубликовала обновление

"Тест на отцовство… он мой отец", - добавила она.

Реакция семьи оказалась неожиданно спокойной. Мать призналась, что всегда допускала подобную возможность. Сама героиня также не испытала негативных эмоций.

