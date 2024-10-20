Девушка сделала тест ДНК ради забавы и теперь живет в страхе

Мир одной женщины был разрушен после того, как она прошла тест ДНК, который получила в подарок.
42-летняя женщина признается, что не интересуется своим наследием и предками, но сделала тест в домашних условиях просто ради интереса. Однако она совершенно не ожидала, что столкнется лицом к лицу с трагедиями в своей родословной, поделилась она на Reddit.
"Я уже знаю, что человек, записанный в моем свидетельстве о рождении, не является моим биологическим отцом. Что я точно знаю о своих известных предках, так это то, что среди них есть множество незаконнорожденных детей. Сегодня я получила результаты и неожиданно обнаружила 27-процентное совпадение с человеком, о котором никогда не слышала, поэтому позвонила маме и спросила, слышала ли она это имя", - рассказала девушка.
Сначала мать отрицала, что знала этого человека, но затем призналась, что когда-то встречалась с ним. Женщина осознала, что мужчина, которого она считала своим отцом, вероятно, таковым не был. Сначала разговор проходил спокойно, и даже с юмором, но позже мама перезвонила, рассказав о своей юности и старом возлюбленном.
Что такое reddit?
Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
Женщина решила провести собственное расследование и обнаружила некролог, в котором упоминалась сестра её предполагаемого биологического отца. Она также узнала, что у нее был младший брат, умерший в возрасте 20 лет от меланомы в 2011 году. Это было особенно тяжело, так как в том же году у ее сына рецидивировал рак мозга, и он умер в 2019 году, незадолго до своего 12-летия.
Теперь женщина боится, что родственники её биологического отца могут попытаться выйти на связь.
"Я не представляю, каково это - узнать, что у тебя есть еще один ребенок, а затем узнать, что этот ребенок потерял своего единственного сына из-за рака. Это ужасно и кажется проклятием", - призналась она.
Женщина спросила у пользователей Reddit: "У кого-нибудь еще был такой опыт с ДНК-тестами, о котором они потом жалели? Я действительно не хочу, чтобы кто-то из этой семьи узнал обо мне".
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