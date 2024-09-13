'Развлечение' с ДНК-тестом не удалось: супруги узнали, что воспитывают чужого сына

Когда домашнее ДНК-тестирование стало более доступным, семья решила сделать собственный тест, чтобы узнать больше о своем происхождении.

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Супруги узнали, что воспитывают чужого сына / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Женщина поделилась своим ужасом после того, как ее семья сдала ДНК-тест "ради забавы", поскольку она никогда не могла предвидеть результаты, которые ее ждали. Об этом пишет Mirror.

Донна Джонсон и ее муж Ваннер сдали ДНК-тесты вместе со своими двумя мальчиками - 18-летним Ваннером-младшим и 12-летним Тимом. Она объяснила, что они прошли тест по прихоти, просто чтобы узнать больше о своих предках.

Но когда они получили результаты, Донна была шокирована - Ваннер был отцом их старшего сына, но результаты показали, что отец младшего неизвестен. Донна пыталась понять, что означают эти результаты, как вдруг наступил момент "тошнотворной ясности". Она поняла, что в клинике ЭКО произошла какая-то ошибка.

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Ваннер и Донна из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, познакомились в старших классах и поженились в 2003 году. У пары родился первый сын, Ваннер-младший, и через несколько лет они захотели еще одного ребенка. Но проблемы с грыжей и хирургическое вмешательство вызвали повреждения, которые сделали невозможным естественное зачатие. Поэтому в 2007 году они прошли первый раунд ЭКО, используя яйцеклетки Донны и сперму Ваннера.

Первый раунд не удался, но тем же летом они попробовали еще раз с большим успехом. Когда в августе 2008 года родился их сын Тим, Донна сказала, что это "было похоже на чудо". Мальчики выглядели по-разному, но Донна отмахнулась от этого, поскольку многие братья и сестры не похожи между собой. У Ваннер-младшего были голубые глаза отца и светлые волосы, тогда как у Тима были темные волосы Донны и он был более спортивным.

Когда домашнее ДНК-тестирование стало более доступным, семья решила сделать собственный тест, чтобы узнать больше о своем происхождении. Через шесть недель пришли результаты, которые навсегда изменили их жизнь. Донна рассказала, что их отрицание быстро сменилось страхом, и семья задумалась над тем, кто может быть биологическим отцом Тима и могут ли его у них забрать. К счастью, адвокат смог заверить супругов, что они останутся законными родителями Тима.

Донна рассказала, что они решили рассказать Тиму правду, когда ему было 12 лет, поскольку считали, что будет хуже, если он узнает об этом во взрослом возрасте. Поэтому в октябре 2020-го Ваннер взял Тима на мороженое, чтобы сообщить ему новость о том, что он не является его биологическим отцом. Когда они вернулись, Донна крепко обняла своего младшего, рассказывая ему, как сильно они его любят. Она сказала, что он был очень тихим, но сказал, что тоже их любит.

Донна объяснила, что Тим справился с этим с "такой же зрелостью", как и его старший брат. Через несколько недель Тим сказал родителям, что хочет разыскать своего биологического отца. Хотя Донна и Ваннер уважали его решение, они были обеспокоены тем, что может произойти. Поэтому они воспользовались еще одним ДНК-тестом от другой компании, который помог им разыскать женщину, которая, по их мнению, могла быть биологической тетей Тима.

Проведя дополнительное расследование, они нашли блог, который вел брат женщины, мужчина по имени Девин МакНил, живший в Колорадо, в восьми часах езды от семьи. Они нашли его номер, но знали, что звонок на него изменит всю их жизнь. Однако Донна и Ваннер уважали желание Тима и позвонили Девину в марте 2021 года. Ваннер и Девин поговорили и хотя 47-летний Девин был настроен скептически, он согласился сделать тест ДНК.

Донна рассказала, что они разговаривали по FaceTime с Девином и его 46-летней женой Келли, что вызвало у нее тревогу. Но она сказала, что они были милыми и смирились с тем, что Донна и Ваннер ни о чем их не просили. Обе пары согласились, что не будут бороться за опекунство, поскольку все они считали Ваннера отцом Тима. Они просто хотели выяснить, как это произошло и что делать дальше.

Оказалось, что пары были в одной клинике ЭКО в один и тот же день, 14 лет назад. Донна пришла на забор яйцеклеток, а Келли - на имплантацию эмбрионов для своего старшего сына, Тейлона. Тесты ДНК подтвердили, что Девин был отцом Тима, а также Тейлона, а это означает, что образцы спермы не были подменены, а вместо этого сперма Девина каким-то образом была использована для обоих.

Две семьи встретились в июне 2021 года, и Донна сказала, что обнимать незнакомца, с которым она "сделала ребенка", было "сюрреалистично", но когда Ваннер-младший и Тим начали играть с детьми Дэвина и Келли, 15-летним Тейлоном, 10-летним Пакстоном и восьмилетним Лондином, ее тревога уменьшилась. Перед тем, как они ушли, Ваннер спросил Тима, не хочет ли он сфотографироваться с Девином, на что Тим ответил, что хочет, чтобы на снимке были оба его родителя. Донна вспоминает, что чуть не расплакалась. Семьи поддерживают связь с помощью регулярных звонков, текстов и видеочатов, и с тех пор встречались несколько раз. В 2022 году они договорились с клиникой во внесудебном порядке.

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