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Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный список

Юрий Берендий
15 июня 2024, 04:56
841
Одежда из секонд-хенда может стать вредной из-за ее качества и вещества, которым она обработана. Главред выяснил, какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде.
Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный список
Какие вещи никогда нельзя покупать в секонд-хенде - полный список / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Покупка одежды в магазинах секонд-хенда становится все популярнее среди рядовых граждан. В таких магазинах часто можно найти вещи известных брендов, которые не так и легко купить в люксовых магазинах. О том, какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде рассказала дерматолог Екатерина Бакико в своем Instagram.

Подержанные автокресла и шлемы для детей

Специалист отмечает, что покупая товары такого типа важно знать историю хранения этих предметов. Она отмечает, что из-за мороза и ударов - они могут оказаться поврежденными.

Детские кроватки секонд-хенд

Екатерина Бакико предупреждает, что в 2011 году изменились стандарты безопасности для детских кроваток.

"Были учтены предыдущие недостатки в безопасности, и были усовершенствования (к примеру, высота бортиков и т.д.)", - написала она.

Что известно о Екатерине Бакико

Екатерина Бакико - детский и взрослый дерматолог, трихолог. Член EADV, EAACI, ISAD, ISPD, ESPD, UHRS, IDS. Работает в Медицинском центре Св. Параскевы, г. Львов

Косметика, кисти для макияжа

Дерматолог указывает на то, что косметика и кисти для макияжа могут содержать частицы крови их предыдущего владельца.

"Могли быть открыты долгий период, неправильно храниться (в жаре к примеру). В магазине тоже не тестируйте косметику общей кистью", - советует она.

Нижнее белье и подгузники

Эксперт советует воздержаться от покупок в секонд-хенде целых групп товаров, в частности не стоит примерять и покупать белье и купальники, многоразовые подгузники и прокладки.

"Они могут содержать частицы кала, микроорганизмы от других людей", - добавляет Екатерина Бакико.

Как сделать вещи из секонд-хенда более безопасными

Дерматолог Виктория Ахтарния категорически не советует мерить вещи из секонд-хенда до того, как они были постираны.

"Обязательно стирайте их при температуре не менее 60°С и ставьте на самый длинный режим стирки. После этого желательно еще их погладить (те, которые можно). Обувь также нужно стирать и еще дополнительно обработать антисептиками (можно хорошо распылить антисептик и дать им высохнуть)", - советует она в своей заметке в Instagram.

Что известно о Виктории Ахтарнии

Виктория Ахтарния - дерматовенеролог, детский дерматолог, семейный врач. Работает по специальности более 8 лет. Окончила Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова (специальность "Лечебное дело"); Запорожскую медицинскую академию последипломного образования (специализация "Общая практика - семейная медицина"); Национальный университет здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика (специализация "Дерматовенерология"); Национальный университет здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика (специализация "Детская дерматовенерология").

Какова причина плохого запаха одежды из секонд-хенда

Председатель Ассоциации предприятий легкой промышленности Татьяна Изовит в эфире "Сніданку з 1+1" отмечает, что большинство товаров секонд-хенда обрабатывают специальными химическими растворами, а они негативно влияют на организм.

"Те формальдегиды, о которых мы говорили, эта обработка - накапливается в нашем организме и может привести к тяжелым болезням", - сказала она.

Она отмечает, что в основном речь идет о синтетике, период распада которой достигает от 50 до 100 лет.

"Это действительно экологическая катастрофа", - резюмировала Татьяна Изовит.

Смотрите видео о том, почему одежда из секонд-хенда плохо пахнет:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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