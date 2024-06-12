Плохой знак: что немедленно следует сделать с вещами из секонда - как не навлечь беду

Экстрасенсы говорят, что покупая вещи в секонд-хенде можно перенести на себя беды предыдущего владельца. Главред выяснил, как очистить вещи от чужой энергетики.

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Можно ли одевать вещи из секонд-хенда - как очистить энергетику вещей / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Секонд-хенды в Украине становятся все популярнее как среди молодежи, так и для старшего поколения. В секонд-хендах часто можно найти уникальные предметы, которые трудно найти в обычных магазинах, что придает им особую ценность для модников и тех, кто хочет выразить свой индивидуальный стиль. Однако, эзотерики отмечают, что покупая вещи в секонд-хенде существует угроза получить энергетику предыдущего владельца одежды. О том, как очистить энергетику вещи из секонд-хенда рассказала в эфире YouTube канала ясновидящая Ильмира Дербенцева.

Безопасно ли покупать вещи на секонд-хенде

Экстрасенс уверяет, что одежда впитывает окружающую энергетику.

"Купили на рынке желтую футболку внуку моей знакомой. Он то руку сломал, то с пальцем что-то у него, все время с правой стороны. Она говорит, я не могу понять, в чем дело. Я смотрю на футболку, и вижу женщину которая ее продала. Она была такая злющая. Даже человек, который ее продает, свою информацию накладывает на вещи", - отмечает ясновидящая.

Она отмечает, что продавец не единственный, кто оставляет свой энергетический след на одежде.

"Кто их делал, кто их продавал, кто их трогал, до меня смотрел - вся информация остается на любой вещи. Информация сохраняется очень долго, если ее не убирать. И она сильно влияет. Если эта вещь человека с плохим нравом, она будет нести неудачу, потому что неудача имеет свойство перетекать. Везучий человек, если постоянно носит эту вещь, то он может стать таким же неудачником, как предыдущий владелец этой вещи", - сказала она.

По ее словам, опасно обновлять гардероб на секонд-хенде. Ведь угадать, кому принадлежала та или иная вещь практически невозможно.

Как проверить энергетику одежды

Экстрасенсы советуют, прежде чем покупать понравившуюся одежду, проверить ее энергетику.

"Можно, например, положить вещи так на пальчики и посмотреть информацию. Если рука тянется вниз значит на одежде есть негативная энергия. Значит, она собирает энергию.

Кто такая Ильмира Дербенцева Дербенцева Ильмира - экстрасенс, участник "Битвы экстрасенсов 9-й сезон" в России и победитель "Битвы экстрасенсов 9-й сезон - "III Мировая" в Украине.

Как очистить одежду от чужой энергетики

Эксперты уверяют, чтобы избавить от нее одежду, нужно включить воображение.

"Лучшее средство, чтобы избавить от негативной энергетики любую вещь - это соленая вода. Во время стирки надо добавлять горсть соли. То есть, когда вещь стирается, соль забирает всю негативную информацию. А можно мысленно представить, что от нее идет свет. Вот вы видите, что пошел столб света, и сразу ушла энергетика. И когда вы мысленно это представляете, весь негатив уходит из вещи", - резюмирует ясновидящая.

Смотрите видео о том, как очистить одежду от чужой энергетики:

Кроме того, победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Курилова в эфире YouTube канала "Все буде добре" отметила, что если человек принесет что-то в дом, как секонд-хенд, то обязательно это подлежит очищению.

"Вы можете эту вещь сами энергетически очистить. Большой таз ставится или ведро на полнолуние, наливается в него вода. Солится точно так же накрест и замачивается эта вещь. Утром она вытаскивается, стирается, полощется. Но вещь должна отдать негативную энергию луне. Это должно происходить одну ночь", - советует она.

Как сделать оберег от сглаза

Если вы хотите сделать себе обереги на собственные вещи, или же очистить их энергетически, можно сделать вышивку крестом, добавляет Елена Курилова.

"Берете ниточку красненькую и берем вещь, вот там, где бирка и шьем три красных крестика. Вышивка крестиком - исконный защитный обряд. Моя бабушка вышивала мне рушник и он был крестиком вышит. И написано, кому люблю, тому дарю. Живите по этому принципу всю жизнь. И всем, кого любите - тремя крестиками вышивайте защиту на одежде. Все кратно трем. Это хорошее средство даже от сглаза. И хорошее средство очистить энергетически свою вещь", - указывает она.

Смотрите видео о том, как защитить вещи от чужой энергетики:

Можно ли надевать вещи умерших

По словам победительницы "Битвы экстрасенсов", передавать вещи умерших - наша давняя традиция и их можно забирать себе.

"Потому что человек не умирал в этой вещи. Он не жил, имел цепь каких-то событий. Это же не та вещь, в которой он умер. Это скорее та вещь, которая говорит о его жизни. И если вы любили этого человека, если это вам очень близкий человек, то эта вещь может нести положительную память о нем и существовать даже каким-то оберегом", - говорит Елена Курилова.

Однако, она отмечает, что вещи от умерших людей можно принимать, если речь идет о близких между собой людей.

Кто такая Елена Курилова Курилова Елена - эксперт проекта "Следствие ведут экстрасенсы", судья "Битва экстрасенсов", победительница двух сезонов в шоу "Битва экстрасенсов" (2010, 2011).

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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