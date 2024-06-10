Почти все совершают катастрофическую ошибку: как правильно ставить свечи в церкви

Ставление свечи - это не только личный акт веры, но и часть коллективной молитвы общины. Главред выяснил, как правильно ставить свечи в церкви.

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Как правильно ставить свечи в церкви - что нужно говорить / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Традиция ставить свечи в церкви является древней и имеет глубокое символическое значение. Когда верующие приходят в храм, они часто покупают свечи в специальном киоске при церкви. Свеча символизирует свет веры, молитву, которая поднимается к небесам, и духовную чистоту. О том, как правильно нужно ставить свечи в церкви рассказал в YouTube отец Артем, священник собора Святой Тройцы в Запорожье.

Как правильно ставить свечу в церкви

По его словам, когда человек заходит в храм, он должен осознать для себя одну простую вещь.

"Наша молитва обращена к живому Богу. Живой Бог слышит нашу молитву и видит, что мы принесли ему вот такую жертву за те или иные нужды или за того или иного человека, за которого мы хотим помолиться", - указывает он.

Что известно об отце Артеме Отец Артем (в миру - Артем Саранча) - иерей Кафедрального Собора Святой Троицы Православной церкви Украины в Запорожье.

Что нужно говорить когда ставишь свечу в церкви

Священник отмечает, что не важно, это молитва за здоровье семьи, или за успех в делах, или за благополучие в семье, или какие-то другие потребности.

"Сверхважно то, что именно мы говорим во время того, когда мы зажигаем свечу. Мы зажигаем свечу и просим, например, Господь помоги моему ребенку, чтобы он вырос настоящей христианкой и больше понимал, для чего и за что ты пострадал и к чему все мы христианки призывали. Мы зажигаем свечу и вставим ее на подсвечник", - резюмировал отец Артем.

Куда нужно ставить свечу в церкви

Он указывает на то, что ответ на этот вопрос очень прост.

"Если мы молимся живому Богу, который слышит наши молитвы и видит нашу жертву. Это означает, что подсвечник в храме не имеет никакого значения, куда вы ставите свою жертву", - сказал священник.

Он отметил, что большое количество подсвечников в церкви нужно для того, чтобы каждый из прихожан мог поставить свечу и не было споров за то, чья свеча будет гореть, а чья - нет.

Смотрите видео о том, куда нужно ставить свечу в церкви:

"Поэтому их делается в храме очень много. Для того, чтобы каждый человек, который хочет, например, обратиться к особому святому, такому скажем как Николай архиепископ Мирликийский, он мог бы обратиться о молитве к нему, чтобы он молил Бога за того человека, за которого мы хотим помолиться. Или мы можем поставить это на другом подсвечнике. Это не имеет никакого значения, имеет значение только молитва", - делает вывод священник.

Откуда пошла традиция ставить свечи в храме

Отец Николай Мишовский в эфире YouTube канала "Credo" отвечая на вопросы прихожан отметил, что традиция ставить свечи в храмах появилась из-за отсутствия электрификации.

"В храмах, соответственно, электричества не было. Это очень недавняя история. А соответственно, чтобы можно было видеть что-то на литургии, то зажигались свечи", - указывает он.

Смотрите видео о том, откуда взялась традиция ставить свечу в церкви:

Кроме того, свеча, по словам священника создает особую атмосферу единения с Богом в молитве.

"Это создает определенную молитвенную атмосферу. Это склоняет нас к тому, чтобы мы с вами хотели находиться в молитвенном настроении как таковом", - резюмирует он.

Что известно об отце Николае Мишовском о.Мишовский Николай Казимирович (род. 22 мая 1979 года, г.Шаргород, Винницкая обл., УССР) - священник римско-католической церкви, медийщик, директор католического общественно-религиозного интернет журнала Credo, преподаватель Высшей духовной семинарии Святого Духа в г.Городок, сообщает Википедия.

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