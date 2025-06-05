Беременная СолоХа обвинила Тину Кароль в "неадекватности" и кумовстве

Певица СолоХа резко высказалась о Национальном отборе на Евровидение.

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СолоХа певица новости - звезда нелестно высказалась про Тину Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official, instagram.com/tina_karol

Кратко:

Тина Кароль была музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2025

СолоХа хотела стать участницей, но даже не попала в лонглист

Она считает, что это произошло под влиянием Кароль

Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) в 2025 году подавала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2025. Правда, артистка даже не прошла в лонглист.

Она считает это решение музыкального продюсера конкурса, которым в этом году была певица Тина Кароль, нечестным. СолоХа говорила об этом публично, и недавно повторила в своем блоге в Instagram.

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Поклонники поинтересовались у певицы, планирует ли она вновь подавать заявку на участие в Нацотборе на Евровидение. Балашова ответила, что не исключает такую возможность, но лишь при условии, что конкурс сменит музыкального продюсера - деятельность нынешнего ей кажется неадекватной и с яркими признаками кумовства.

"Если будет другой адекватный "продюсер" Нацотбора, то с удовольствием. Не люблю, когда человек не может аргументировать логически, почему твоя песня (в моем случае песни) не попали и почему берут "своих". Хочется правды, и чтобы без кумовства", - написала СолоХа.

СолоХа певица новости - звезда нелестно высказалась про Тину Кароль / instagram.com/soloha_official

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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