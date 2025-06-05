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Беременная СолоХа обвинила Тину Кароль в "неадекватности" и кумовстве

Анна Подгорная
5 июня 2025, 13:28
546
Певица СолоХа резко высказалась о Национальном отборе на Евровидение.
СолоХа, Тина Кароль
СолоХа певица новости - звезда нелестно высказалась про Тину Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official, instagram.com/tina_karol

Кратко:

  • Тина Кароль была музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2025
  • СолоХа хотела стать участницей, но даже не попала в лонглист
  • Она считает, что это произошло под влиянием Кароль

Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) в 2025 году подавала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2025. Правда, артистка даже не прошла в лонглист.

Она считает это решение музыкального продюсера конкурса, которым в этом году была певица Тина Кароль, нечестным. СолоХа говорила об этом публично, и недавно повторила в своем блоге в Instagram.

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Поклонники поинтересовались у певицы, планирует ли она вновь подавать заявку на участие в Нацотборе на Евровидение. Балашова ответила, что не исключает такую возможность, но лишь при условии, что конкурс сменит музыкального продюсера - деятельность нынешнего ей кажется неадекватной и с яркими признаками кумовства.

"Если будет другой адекватный "продюсер" Нацотбора, то с удовольствием. Не люблю, когда человек не может аргументировать логически, почему твоя песня (в моем случае песни) не попали и почему берут "своих". Хочется правды, и чтобы без кумовства", - написала СолоХа.

СолоХа
СолоХа певица новости - звезда нелестно высказалась про Тину Кароль / instagram.com/soloha_official

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Кто такая СолоХа?

СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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