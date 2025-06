Солист группы a-ha неизлечимо болен - что произошло со звездой 80-ых

Кратко:

Норвежский певец Мортен Харкет, солист легендарной группы a-ha, уже несколько лет скрывал от общественности один очень важный секрет. Раскрыть его он решился недавно на официальном сайте группы.

В беседе с биографом коллектива 65-летний Харкет впервые публично признал то, о чем знал лишь крошечный круг его близких - у него болезнь Паркинсона. Мортен рассказал, что долгое время не хотел говорить об этом открыто, и вовсе не потому, что ему было сложно принять диагноз. Скорее из-за усилий, которые ему теперь необходимо прикладывать для поддержания видимости "нормальности".

"Часть меня хотела раскрыть диагноз. Как я уже сказал, признание диагноза не было для меня проблемой; меня останавливала потребность в тишине и покое для работы. Я изо всех сил стараюсь не допустить, чтобы вся моя система отказала. Это сложный баланс между приемом лекарств и борьбой с их побочными эффектами. Так много всего нужно взвесить, когда вы имитируете мастерство, с которым тело справляется с каждым сложным движением, или социальными вопросами и приглашениями, или повседневной жизнью в целом", - говорит певец.

Мортен Харкет обращается ко всем доступным способам поддерживать состояние своего организма в норме - от медикаментов до хирургических вмешательств, коих у музыканта было уже два. В обеих полушариях его мозга теперь есть электроды, которые при помощи стимулятора, вживленного в верхнюю часть груди, стимулируют их необходимые участки. Процедура дает желаемый результат и пока сдерживает внешние проявления болезни Паркинсона.

Однако она же вселила в Харкета "неуверенность в его творческом будущем": после операций и препаратов его уникальный голос стал меняться. "Когда мы настраиваем частоту и направление электродов, они также способны влиять на область голоса, но мы пока не можем уловить и контролировать это. Проблема с голосом возникает, особенно когда я принимаю допаминовые добавки. Если я не принимаю дофамин, мой голос успокаивается - но тогда общие основные симптомы становятся более выраженными", - рассказывает артист.

Мортен Харкет не может прямо сейчас сказать с уверенностью, выйдет ли он на сцену, как музыкант и певец, сможет ли перенести концерты, туры, автографы и фото с поклонниками, светские мероприятия, обязательные к посещению вечеринки и пр. Его голос меняется, но ему и не хочется петь, ведь для него это всегда было вопросом самовыражения, а не карьеры. Сейчас на фоне болезни для солиста a-ha он остается сложно прогнозируемым.

