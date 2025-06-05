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Солист группы a-ha неизлечимо болен - что произошло со звездой 80-ых

Анна Подгорная
5 июня 2025, 16:47
229
Мортен Харкет, который уже перенес две операции, рассказал, как изменилась его жизнь.
Мортен Харкет в клипе на песню Take On Me
Мортен Харкет из a-ha болезнь - что случилось с солистом a-ha / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Кратко:

  • Солист a-ha Мортен Харкет неизлечимо болен
  • Болезнь поставила под сомнение его дальнейшую музыкальную карьеру

Норвежский певец Мортен Харкет, солист легендарной группы a-ha, уже несколько лет скрывал от общественности один очень важный секрет. Раскрыть его он решился недавно на официальном сайте группы.

В беседе с биографом коллектива 65-летний Харкет впервые публично признал то, о чем знал лишь крошечный круг его близких - у него болезнь Паркинсона. Мортен рассказал, что долгое время не хотел говорить об этом открыто, и вовсе не потому, что ему было сложно принять диагноз. Скорее из-за усилий, которые ему теперь необходимо прикладывать для поддержания видимости "нормальности".

"Часть меня хотела раскрыть диагноз. Как я уже сказал, признание диагноза не было для меня проблемой; меня останавливала потребность в тишине и покое для работы. Я изо всех сил стараюсь не допустить, чтобы вся моя система отказала. Это сложный баланс между приемом лекарств и борьбой с их побочными эффектами. Так много всего нужно взвесить, когда вы имитируете мастерство, с которым тело справляется с каждым сложным движением, или социальными вопросами и приглашениями, или повседневной жизнью в целом", - говорит певец.

Мортен Харкет
Мортен Харкет из a-ha болезнь - что случилось с солистом a-ha / instagram.com/officialaha

Мортен Харкет обращается ко всем доступным способам поддерживать состояние своего организма в норме - от медикаментов до хирургических вмешательств, коих у музыканта было уже два. В обеих полушариях его мозга теперь есть электроды, которые при помощи стимулятора, вживленного в верхнюю часть груди, стимулируют их необходимые участки. Процедура дает желаемый результат и пока сдерживает внешние проявления болезни Паркинсона.

Однако она же вселила в Харкета "неуверенность в его творческом будущем": после операций и препаратов его уникальный голос стал меняться. "Когда мы настраиваем частоту и направление электродов, они также способны влиять на область голоса, но мы пока не можем уловить и контролировать это. Проблема с голосом возникает, особенно когда я принимаю допаминовые добавки. Если я не принимаю дофамин, мой голос успокаивается - но тогда общие основные симптомы становятся более выраженными", - рассказывает артист.

Мортен Харкет не может прямо сейчас сказать с уверенностью, выйдет ли он на сцену, как музыкант и певец, сможет ли перенести концерты, туры, автографы и фото с поклонниками, светские мероприятия, обязательные к посещению вечеринки и пр. Его голос меняется, но ему и не хочется петь, ведь для него это всегда было вопросом самовыражения, а не карьеры. Сейчас на фоне болезни для солиста a-ha он остается сложно прогнозируемым.

Смотрите клип a-ha - Take On Me - одной из самой популярных песен группы:

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Кто такой Мортен Харкет?

Мортен Харкет - норвежский музыкант, певец, вокалист норвежской группы a-ha. Обладатель голоса диапазоном в 5 октав и мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов-мужчин в поп-музыке (20,2 секунды в песне "Summer Moved On"). В середине 1980-х годов был признан лучшим вокалистом Европы, сообщает Википедия.

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