С молодой пассией: беглый Онищенко засветился в Каннах

Кратко:
- С кем застукали беглого олигарха Онищенко
- Где скрывается Александр Онищенко
Скандальный олигарх Александр Онищенко, который нынче разыскивается Украиной за ряд преступлений, сбежал от ареста и регулярно прячется в разных европейских странах, засветился в Каннах с молодой пассией.
Беглого чиновника показала в своих сториз Instagram бывшая участница МастерШеф, блогер Юлия Шолудько. По случайному совпадению, Юлия оказалась в одном кафе с мужчиной и его молодухой.
Он сидел за столиком с пресным выражением лица, пока его спутница сидела в своем смартфоне.
К слову, в 2021 году бывшая жена олигарха, спортсменка Анна Ризатдинова рассказывала, что Онищенко не видится с их общим сыном. "С сыном они не видятся, это плохо - я понимаю, но уже как есть. На фото - да, он помнит папу, но уже прошло много времени, и так - немного уже забывается", - призналась тогда она.
В новом интервью для Главреда спортсменка рассказала, что до сих пор воспитывает общего с Онищенко сына - одна. "Я для Ромы - друг. Я не строгая мама, уже хотя бы потому, что когда мама воспитывает сына сама, то баланса уже нет. То есть мама автоматически становится и мамой, и папой. Она должна быть сильной, дисциплинированной и так далее. Вот поэтому я стараюсь балансировать. Я обожаю своего сына, готова ему все-все подарить и отдать. Но бывает, что забираю планшет или даже пульт от телевизора. Такие у него наказания - не такие жесткие, как были у меня в детстве", - поделилась спортсменка.
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Как ранее писал Главред, Юлия Шолудько рассказала о том, как ее унижали на проекте Мастер Шеф за то, что она разговаривала на украинском языке.
Ранее стало известно о том, что знаменитого шеф-повара Эктора Хименеcа-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.
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Кто такая Анна Ризатдинова?
Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.
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