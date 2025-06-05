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81-летний Роберт Де Ниро раскрыл секрет воспитания двухлетней дочери

Анна Подгорная
5 июня 2025, 18:22
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В отцовстве Де Ниро, похоже, преуспел даже больше, чем в актерстве.
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро дети - актер рассказал о двухлетней дочери / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Роберт Де Ниро отец семерых детей
  • Младшей из них всего два года
  • 81-летняя звезда принимает активное участие в воспитании малышки

В жизни американского актера, режиссера и продюсера Роберта Де Ниро было четыре брака: два юридических и два фактических. В этих отношениях у него появилось семеро детей (один приемный и шестеро биологических).

Самый младший ребенок актера появился на свет в 2023 году. Радость позднего отцовства Де Ниро подарила его партнерша - тренер по боевым искусствам Тиффани Чен. У пары появилась девочка, которую назвали Джиа Вирджиния.

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В воспитании двухлетней малышки, как и в случае с остальными его детьми, голливудская звезда принимает активное участие. Преклонный возраст не мешает Де Ниро наслаждаться процессом, детали которого раскрыло издание The Independent.

В интервью для Entertainment Tonight Роберт Де Ниро раскрыл свой секрет воспитания, и что думает про свое самое маленькое сокровище. "Главное - поддерживать своих детей. Пока они не причиняют себе вреда, не делают ничего разрушительного и тому подобное, вы должны их поддерживать - и точка. Даже если вы не согласны с ними или думаете, что они... Словом, вы должны их поддерживать. И они должны знать, что вы их поддерживаете. Всегда. Джиа просто чистая радость. Сейчас ей два года, и по мере того, как они становятся старше и старше... понимаете? Но это всегда чудесно. Чистая радость, что я могу сказать?" - поделился актер.

Роберт Де Ниро с дочерью Джиа
Роберт Де Ниро с дочерью Джиа / instagram.com/robertdenirodaily

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Кто такой Роберт Де Ниро?

Роберт Де Ниро - американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981), сообщает Википедия. Известные фильмы с участием Де Ниро: "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни".

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