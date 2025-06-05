Враг оккупировал уже 10 населенных пунктов: на Сумщине россияне лезут, как тараканы

Что говорят в DeepState о наступлении в Сумской области:
- Враг имеет продвижение на Сумщине
- Россияне лезут без остановки, ВСУ не успевают их уничтожать
- Противник по состоянию на 5 июня оккупировал 10 населенных пунктов в Сумской области
Российские захватчики продолжают продвигаться в Сумской области. Ситуация сейчас очень динамичная. Об этом рассказал соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый в комментарии РБК-Украина.
Он отметил, что противник продвигается благодаря численному преимуществу и непрерывным штурмам.
Украинские воины просто не успевают физически уничтожать захватчиков - россияне лезут без остановки, как тараканы. Несмотря на это, защитники неустанно работают по ним FPV-дронами и артиллерией.
Погорелый отметил, что сейчас главная цель оккупантов - зайти в глубину Сумской области. По его словам, по состоянию на 5 июня враг оккупировал 10 населенных пунктов в Сумской области.
"Ситуация очень динамичная. С начала там была информация, что они заходят в условное село, но по ним начинают отрабатывать, они не имеют возможности закрепиться. На вечер уже может быть другая ситуация, когда они там займут его, то вскоре обновятся карты", - рассказал аналитик платформы DeepState.
Ситуация на Сумском направлении - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты наступают в Сумской области. Враг будет продолжать давить постоянно. В то же время он отметил, что военные были ко всему готовы и пытаются удерживать позиции.
Недавно Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что противнику удалось занять Андреевку и Водолаги, что в Сумской области, и закрепиться в этих селах.
Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал, что Сумы становятся прифронтовым городом. По его словам, армия страны-агрессора России пытается расширить наступательный плацдарм в Сумской области, но пока оккупанты дошли до первой линии украинских фортификаций.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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