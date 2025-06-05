Враг оккупировал уже 10 населенных пунктов: на Сумщине россияне лезут, как тараканы

По словам аналитика, ситуация в Сумской области достаточно динамичная.

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Аналитик рассказал о ситуации в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Что говорят в DeepState о наступлении в Сумской области:

Враг имеет продвижение на Сумщине

Россияне лезут без остановки, ВСУ не успевают их уничтожать

Противник по состоянию на 5 июня оккупировал 10 населенных пунктов в Сумской области

Российские захватчики продолжают продвигаться в Сумской области. Ситуация сейчас очень динамичная. Об этом рассказал соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что противник продвигается благодаря численному преимуществу и непрерывным штурмам.

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Украинские воины просто не успевают физически уничтожать захватчиков - россияне лезут без остановки, как тараканы. Несмотря на это, защитники неустанно работают по ним FPV-дронами и артиллерией.

Погорелый отметил, что сейчас главная цель оккупантов - зайти в глубину Сумской области. По его словам, по состоянию на 5 июня враг оккупировал 10 населенных пунктов в Сумской области.

"Ситуация очень динамичная. С начала там была информация, что они заходят в условное село, но по ним начинают отрабатывать, они не имеют возможности закрепиться. На вечер уже может быть другая ситуация, когда они там займут его, то вскоре обновятся карты", - рассказал аналитик платформы DeepState.

Что известно о городе Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на Сумском направлении - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты наступают в Сумской области. Враг будет продолжать давить постоянно. В то же время он отметил, что военные были ко всему готовы и пытаются удерживать позиции.

Недавно Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что противнику удалось занять Андреевку и Водолаги, что в Сумской области, и закрепиться в этих селах.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал, что Сумы становятся прифронтовым городом. По его словам, армия страны-агрессора России пытается расширить наступательный плацдарм в Сумской области, но пока оккупанты дошли до первой линии украинских фортификаций.

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