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Цена стремительно растет: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

Анна Косик
5 июня 2025, 15:16
259
Есть несколько причин, почему ключевой для украинцев продукт растет в цене.
Хлеб, деньги
Почему в Украине повышают цены на хлеб / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сообщила Черемисина:

  • В Украине повышаются цены на хлеб из-за подорожания ингредиентов
  • Хлеб вскоре может подорожать на 3,7-4,6%

Цены на хлеб в Украине продолжают расти. Главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина рассказала изданию Апостроф, почему так происходит.

По ее словам, причина повышения цен на хлеб в том, что растет стоимость составляющих хлебопроизводства.

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"С начала 2025 года цена муки выросла на 7,2 % - до 21,36 грн/кг, масло подсолнечное прибавило в цене 10,3 % - до 80,20 грн/кг. Сахар, цена на который с начала года постепенно уменьшалась, претерпел незначительное подорожание и стоит сейчас 33,41 грн/кг", - отметила Черемисина.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Кроме этого на формирование цены влияет то, каким будет урожай зерновых. Предварительно, по самым пессимистичным оценкам, в этом году урожай уменьшится на 10%.

"До конца лета 2025 года хлеб пшеничный из муки высшего сорта может подорожать до 58,5 грн/кг (+4,4 %), а из муки первого сорта - до 47,1 грн/кг (+4,5 %), хлеб ржаной может добавить 4,6 % - до 48,7 грн/кг, а батон - 3,7% - до 30 грн за 500 г", - прогнозирует Черемисина.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине повышаются цены на куриное мясо. Однако вскоре ожидается стабилизация цен на мясо, при этом о снижении говорить пока нет оснований.

Ранее стало известно, что в Украине из-за весенних заморозков стоимость черешни, земляники, вишни, слив, абрикосов и персиков может вырасти до 30%. В то же время овощи могут подняться в цене на 10-20%.

Накануне стало известно, что в Украине продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая. Тенденция снижения цен в данном сегменте связана с сезонным увеличением предложения продукции из местных хозяйств, хотя темпы ее реализации остаются довольно сдержанными.

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Кто такая Светлана Черемисина?

Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики, пишет agrotimes.

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