Цена упала на 15 гривен: в Украине ощутимо подешевел базовый овощ

Главное:
- В Украине подешевели все сорта картофеля
- Молодой картофель продают в среднем менее чем за 75 гривен
В мае цены на сезонные овощи и фрукты поражали украинцев, ведь достигали рекордных показателей. Однако в июне ситуация на рынке изменилась. Например, картофель начал дешеветь.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. В мае за килограмм картофеля украинцы в среднем платили 34,75 гривны, в то время как сегодня в супермаркетах его можно купить уже за 30,90 гривен.
Подобная ситуация и с молодым картофелем, который буквально месяц назад стоил 89,15 гривен. В июне цена на этот овощ упала до 74,20 гривен, то есть на 14,95 гривны.
Что касается ситуации с розовым картофелем, то он снизился в цене меньше всего. Месяц назад килограмм продавали в среднем за 41,04 гривну, а сегодня цена на розовый картофель составляет 38,38 гривен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что самое доступное в Украине мясо - это курятина, но даже она теперь не всем по карману, ведь за последний месяц довольно заметно выросла в цене.
Ранее сообщалось, что цены на яйца в Украине изменились. По сравнению с серединой мая нефасованные яйца категории С1 подешевели сразу на 0,69 грн за штуку, а по сравнению с началом апреля стоимость яиц снизилась на 1,44 грн за штуку.
Накануне также стало известно, что в Украине продолжают дешеветь ранние овощи. В частности, производители вынужденно снизили цены на огурцы из-за увеличения предложения.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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