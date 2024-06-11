УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Плесень исчезнет навсегда: какие 5 растений нужно поставить в ванной

Юрий Берендий
11 июня 2024, 13:21
93
Комнатные растения в ванной не только хорошо выглядят, но и, по мнению экспертов, могут способствовать снижению уровня влажности и улучшению качества воздуха.
Плесень исчезнет навсегда: какие 5 растений нужно поставить в ванной
Как избавиться от плесени в ванной - топ-5 растений, которые снижают влажность / Коллаж Главред, фото: pexels

Добавление комнатных растений в ванную комнату не только снижает риск появления плесени, но и может помочь уменьшить количество токсинов в доме. По мнению экспертов Big Bathroom Shop, есть пять растений, которые будут "процветать" в условиях повышенной влажности, сообщает Express.

Какие растения поглощают влажность

Среди них - кактус, который способен выживать в жаркой влажной среде.

"Хотя эти неприхотливые растения требуют не менее шести часов солнечного света в день, они не нуждаются в прямых солнечных лучах, а это означает, что вы можете разместить их где угодно, чтобы придать ванной комнате урбанистического стиля, если там есть источник естественного света", - указывает эксперты.

видео дня

Алоэ вера имеет эстетичный вид и превосходные целебные свойства для кожи, что делает его идеальным растением для размещения в ванной комнате.

В отличие от некоторых других комнатных растений, размещение алоэ вера имеет ключевое значение для долгой и здоровой жизни.

Их нужно размещать на подоконнике, поскольку они нуждаются в большом количестве солнечного света, но в остальном они очень просты в уходе.

Они не требуют слишком много воды или внимания, но следует следить за тем, насколько сухая почва, чтобы не допустить ее пересыхания.

Эксперты также порекомендовали плющ, который, по их словам, является одним из самых "простых" в уходе растений, особенно в ванной комнате.

"Они любят теплую, влажную среду, поэтому прекрасно подходят для душевых комнат. Они также не требуют много солнечного света и могут хорошо выживать в тени, что делает их идеальными для тех, кто имеет ванные комнаты без окон или с небольшими окнами, в отличие от многих других комнатных растений. Плющ также может помочь очистить воздух: сообщается, что английский плющ уничтожает до 78 процентов плесени, передаваемой в воздухе", - отмечают специалисты.

Когда дело доходит до выбора папоротника для ванной комнаты, некоторые из них будут процветать лучше, чем другие, а бостонский папоротник и птичьи гнезда являются идеальными.

Некоторые из них нуждаются в большей влажности, чем другие, но в целом это комнатное растение является отличным дополнением к ванной комнате.

"Папоротнику нужен правильный и регулярный дренаж, но они процветают во влажной среде, поэтому эксперты советуют вешать папоротники в душевой кабине, чтобы ежедневно утолять жажду", - добавили специалисты.

По мнению экспертов, папоротник венерина мухоловка будет процветать в ванных комнатах, даже несмотря на то, что он требует немного большего ухода, чем другие растения.

"Их почва нуждается в регулярном поливе, но влага в воздухе делает ванную комнату идеальной средой для питания листьев венериной мухоловки. Хотя, как и кактусы, эти растения не проживут долго в комнате без окон, поскольку им нужен непрямой солнечный свет", - резюмировали они.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ванная ванна комнатные растения
Реклама

Главное за день

Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

14:52 Синоптик
Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей

Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей

14:10 Украина
Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ

Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ

13:11 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla 4472

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ 3346

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай 3295

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось 2420

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

Последние новости

14:52

Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

14:33

Экономическое бронирование: юрист указал на "прорехи" в законе о мобилизации

14:30

Жена в "трауре": обвиненный в абьюзе Константин Войтенко женился во второй раз

14:10

Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностейФото

13:54

"ЕС должен начать переговоры": Украина на новом этапе вступления в Евросоюз

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:29

Имя уже выбрали: жена Григория Решетника заговорила о четвертом ребенке

13:21

Плесень исчезнет навсегда: какие 5 растений нужно поставить в ванной

13:11

Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ

12:49

Путин может потерять Крым: появился сценарий возвращения полуострова без захода ВСУ

Реклама
12:47

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами

12:37

Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot": Шольц назвал сроки

12:31

Потеряла сознание: жена Остапчука упала в ТЦ

12:23

Готовится за пару минут: самый быстрый и простой рецепт холодникаВидео

12:14

РФ выбрала главное направление штурма: в ВСУ опровергли захват Ивановского

12:02

В Запорожье расстреляли чиновника горсовета: что известно об инциденте

11:48

Света не будет дольше: в Укрэнерго изменили графики отключений по Украине - что известно

11:45

"Киця и Кицюня": Ступка на пляже прижался к своей возлюбленной

11:39

Что делать, если один наушник не работает: как спасти гаджет от выхода из строяВидео

11:33

Сбежавший из РФ внук Аллы Пугачевой покинул Лос-Анджелес - причина

11:19

Ситуация на Харьковщине резко изменилась: РФ применила новую тактику - офицер ВСУ

Реклама
11:16

"Киев должен дать добро": ЕС хочет качать газ по российско-украинскому газопроводу

11:08

Удары по судам РФ в Азовском море: в ВМС сделали неожиданное заявление

10:49

Как проявлялась болезнь Заворотнюк: коллеги вспомнили первые симптомы

10:39

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Обезьянам - плохой день, Свиньям - проблемы со здоровьем

10:37

США разрешили "Азову" использовать американское оружие: как отреагировали в бригаде

10:12

Вероятность ввода французских войск в Украину: эксперт объяснил позицию Макрона

09:58

Что будет с субсидиями с высоким тарифом на свет: в Минсоцполитики дали ответ

09:53

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

09:52

ВСУ контратакуют на Харьковщине: в ISW назвали главный "козырь" украинских атак

09:33

Люди были ошеломлены, узнав, что на самом деле означает Google

09:26

В российской глубинке разбился российский самолет Су-34: экипаж погиб

09:14

Гороскоп на завтра 12 июня: Весам - кардинальные перемены, Рыбам - не день, а наслаждение

09:10

Белый дом снял запрет на передачу американского оружия "Азову" – WP

09:00

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

09:00

Какой праздник 12 июня: что категорически запрещено делать на святого Петра

08:39

Выплатят почти 125 тысяч грн: Фарион официально восстановили на работе в вузе

08:11

Украинцы могут получить до 54 тысяч грн помощи: кто имеет право

08:10

Выборы в Бельгии, специфика страны и помощь Украинемнение

08:07

Могли продлить жизнь: Жанна Фриске попала в руки мошенника во время лечения

08:07

Оккупанты захватили Старомайорское, ВСУ восстановили позиции под Донецком – ISW

Реклама
07:09

Как идет мобилизация в последнее время: в Раде указали на тенденцию

06:31

В Пентагоне пояснили, как ВСУ смогут удерживать линию обороны на фронте

06:10

В НАТО готовят важную должность из-за войны в Украинемнение

05:30

Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

04:55

Может вызвать сердечный приступ: какой подсластитель не стоит употреблять - ученые

04:20

Удары на сотни километров: как и чем ВСУ бьют по целям в РФ – мнение

03:37

Украинцев ждут новые ограничения: Польша меняет закон о помощи беженцам

03:04

РФ перебросила на Сумское направление 3 батальона кадыровцев: есть ли угроза наступления

03:00

"Принес любимые цветы": Дзидзьо засветился в объятиях известной актрисы

02:35

И это не муж: Лиза Ющенко на редком фото показала главного мужчину в ее жизни

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять