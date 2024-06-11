Плесень исчезнет навсегда: какие 5 растений нужно поставить в ванной

Комнатные растения в ванной не только хорошо выглядят, но и, по мнению экспертов, могут способствовать снижению уровня влажности и улучшению качества воздуха.

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Как избавиться от плесени в ванной - топ-5 растений, которые снижают влажность / Коллаж Главред, фото: pexels

Добавление комнатных растений в ванную комнату не только снижает риск появления плесени, но и может помочь уменьшить количество токсинов в доме. По мнению экспертов Big Bathroom Shop, есть пять растений, которые будут "процветать" в условиях повышенной влажности, сообщает Express.

Какие растения поглощают влажность

Среди них - кактус, который способен выживать в жаркой влажной среде.

"Хотя эти неприхотливые растения требуют не менее шести часов солнечного света в день, они не нуждаются в прямых солнечных лучах, а это означает, что вы можете разместить их где угодно, чтобы придать ванной комнате урбанистического стиля, если там есть источник естественного света", - указывает эксперты.

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Алоэ вера имеет эстетичный вид и превосходные целебные свойства для кожи, что делает его идеальным растением для размещения в ванной комнате.

В отличие от некоторых других комнатных растений, размещение алоэ вера имеет ключевое значение для долгой и здоровой жизни.

Их нужно размещать на подоконнике, поскольку они нуждаются в большом количестве солнечного света, но в остальном они очень просты в уходе.

Они не требуют слишком много воды или внимания, но следует следить за тем, насколько сухая почва, чтобы не допустить ее пересыхания.

Эксперты также порекомендовали плющ, который, по их словам, является одним из самых "простых" в уходе растений, особенно в ванной комнате.

"Они любят теплую, влажную среду, поэтому прекрасно подходят для душевых комнат. Они также не требуют много солнечного света и могут хорошо выживать в тени, что делает их идеальными для тех, кто имеет ванные комнаты без окон или с небольшими окнами, в отличие от многих других комнатных растений. Плющ также может помочь очистить воздух: сообщается, что английский плющ уничтожает до 78 процентов плесени, передаваемой в воздухе", - отмечают специалисты.

Когда дело доходит до выбора папоротника для ванной комнаты, некоторые из них будут процветать лучше, чем другие, а бостонский папоротник и птичьи гнезда являются идеальными.

Некоторые из них нуждаются в большей влажности, чем другие, но в целом это комнатное растение является отличным дополнением к ванной комнате.

"Папоротнику нужен правильный и регулярный дренаж, но они процветают во влажной среде, поэтому эксперты советуют вешать папоротники в душевой кабине, чтобы ежедневно утолять жажду", - добавили специалисты.

По мнению экспертов, папоротник венерина мухоловка будет процветать в ванных комнатах, даже несмотря на то, что он требует немного большего ухода, чем другие растения.

"Их почва нуждается в регулярном поливе, но влага в воздухе делает ванную комнату идеальной средой для питания листьев венериной мухоловки. Хотя, как и кактусы, эти растения не проживут долго в комнате без окон, поскольку им нужен непрямой солнечный свет", - резюмировали они.

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