Люди были ошеломлены, узнав, что на самом деле означает Google

Этот бренд - это не только поисковая система.

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Что на самом деле означает Google / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Google называют самой могущественной компанией в мире, но многие люди до сих пор не знают, что на самом деле означает это название. Основанная учеными-компьютерщиками Ларри Пейджем и Сергеем Брином в сентябре 1998 года, компания Google полностью изменила то, как люди используют Интернет.

Сегодня вы часто слышите, как люди используют фразу "Я загуглил", когда рассказывают о том, как они узнали ту или иную информацию. Но бренд - это не только поисковая система, ведь компания также управляет Gmail, YouTube, Workspace, а также собственными брендами смартфонов и часов - Pixel, Pixel Watch и Fitbit, пишет Mirror.

Прошло уже 26 лет с момента основания компании и, оказывается, название Google - это неправильное написание Googol - цифры 1, за которой следуют 100 нулей.

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Это название было выбрано, чтобы отразить миссию Ларри и Сергея "упорядочить мировую информацию и сделать ее универсально доступной и полезной".

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

До этого поисковая система называлась Backrub.

"История Google началась в 1995 году в Стэнфордском университете. Ларри Пейдж рассматривал Стэнфорд для поступления в аспирантуру, и Сергею Брину, студенту этого университета, было поручено показать ему все вокруг. По некоторым данным, во время той первой встречи они не соглашались почти во всем, но уже на следующий год у них завязалось партнерство. Работая в своих комнатах в общежитии, они создали поисковую систему, которая использовала ссылки для определения важности отдельных страниц во Всемирной паутине. Они назвали эту поисковую систему Backrub. Вскоре Backrub был переименован в Google", - говорится в заявлении компании.

Несмотря на это, некоторые интернет-пользователи утверждают, что Google расшифровывается как "Глобальная организация ориентированного группового языка Земли". Однако это считается ложной информацией из-за отсутствия доказательств этой теории.

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