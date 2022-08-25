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Google посвятил дудл Дню Независимости

25 августа 2022, 00:11

Компания отметила 31-ую годовщину Независимости Украины.

День Независимости
Украина отмечает День Независимости / фото ua.depositphotos.com

Google славится не только своими онлайн-сервисами, а и дудлами, которыми он отмечает действительно важные мировые события.

На этот раз, международный сервис решил посвятить свой дудл самому сложному украинскому Дню Независимости. Его нарисовала харьковская художница Ольга Штонда.

Google посвятил дудл Дню Независимости

При нажатии на белого голубя, изображенного на картинке, пользователь попадает на страницу, которая рассказывает об Украине.

"Нынешний День Независимости имеет особое значение, поскольку молодая украинская нация именно сейчас с решительностью и стойкостью защищает собственную идентичность. Сегодня национальный праздник чтит память всех, кто отдал жизнь за Родину, включая тех, кто именно сейчас защищает страну от российской агрессии. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!" – сообщается в поздравлении Google.

Напомним, в Офисе президента резко отреагировали на массированные ракетные удары россиян по Украине на День Независимости и назвали это очередным проявлением беспомощности.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram, массированные обстрелы в День Независимости являются проявлением террористической сути россиян после шести месяцев позора и поражений.

"Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев - абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном жесте доброй воли", - заявил Подоляк.

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