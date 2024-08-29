В США мужчина получил штраф за надувание мыльных пузырей: в чем причина

Смотритель парка оштрафовал бездомного ветерана за надувание мыльных пузырей и причина вас удивит.

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Мужчина зарабатывает на жизнь мыльными пузырями / Коллаж Главред, фото: pexels

В бухте Ла-Джолла в США бездомного ветерана по имени Сэнди Снакенбург оштрафовали за надувание мыльных пузырей в бухте Ла-Джолла в США. Наказание ему выписал смотритель парка Сан-Диего, об этом сообщает CBS8.

Сэнди Снакенбурга не зря окрестили "Человеком-пузырем". Он прославился тем, что устраивает невероятные, а главное бесплатные представления под открытым небом.

Как убежден мужчина, надувание пузырей - это наука, искусство и магия пузырей.

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"Я создаю их и дарю улыбки людям уже более 10 лет",- отметил сам Сэнди.

Как сделать мыльные пузыри в домашних условиях? Воспользуйтесь такими составляющими: Вода (10 стаканов)

Хозяйственное мыло (1 стакан, измельчить с помощью терки.) Не стоит заменять косметическим мылом. Оно содержит в себе добавки, препятствующие образованию плотной пленки.

Глицерин (2 чайные ложки, возможна замена на сахар или желатин) Растворить мыло в горячей воде (предварительно вскипяченной). Если же мыло не растворяется полностью или растворяется плохо, нагрейте смесь, но не кипятите ее. Добавьте глицерин и оставьте мыльный раствор настаиваться.

Увлечение и любовь Снакенберга к пузырькам переросли в мини-бизнес и вдохновили его на создание некоммерческой организации Bubble World.

Что интересно, свой грузовик он использует не только для работы, но и для жизни.

"Я зарегистрированный бездомный ветеран-инвалид. Я не пользуюсь ни одной из предложенных мне программ. Меня полностью поддерживает эта организация", - сказал американец.

Главные средства, на которые сейчас живет мужчина - это чаевые, которые получает от своих шоу мыльных пузырей.

Именно в бухте Ла-Джолла он выступает очень часто. Там же, в субботу, парковые рейнджеры выписали ему штраф за пузыри.

В качестве аргумента для наказания, смотритель парка использовал тот факт, что он распространяет "жидкий мусор".

"По сути, он сказал, что когда мои пузыри лопаются, их остатки падают на землю и убивают траву. Я объяснил им, что полностью соблюдаю правила. Я зарегистрирован в службе парков и отдыха Сан-Диего. У меня есть страховка",- добавил Сэнди.

Однако штраф никак не остановит, по словам Снакенберга, заниматься его любимым делом.

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Использование хозяйственного мыла трудно переоценить - это натуральное, универсальное, простое в использовании средство. Однако не все задумываются, можно ли мыть посуду хозяйственным мылом.

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