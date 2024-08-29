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Одевается в лохмотья, питается на помойке: кто самый странный миллионер в мире

Даяна Швец
29 августа 2024, 15:51обновлено 29 августа, 16:43
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Самый неординарный 80-летний миллионер живет в Германии.
Миллионер, деньги
Миллионер, деньги / Коллаж Главред, фото pexels, фото Jürgen Mahnke

Миллионеру Хайнцу исполнилось 80 лет, он имеет 10 домов, которые сдает в аренду и около 700 тысяч евро на счету. Однако вся странность заключается в том, что, несмотря на космическое состояние, мужчина питается с помойки и отказывается от мобильного телефона. Ведь это аж 10 дополнительных евро расходов в месяц, пишет Bild.

В чем заключается его успех? В бережливости.

Сколько средств у самого странного миллионера на счету?

Хайнц снял свои 700 тысяч евро со счета и купил свой 10 дом. В одном из банков у миллионера есть на счету 100 тысяч евро депозита, чтобы получать проценты.

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Где и как живет самый странный миллионер?

Живет мужчина в доме своих родителей, который нуждается в ремонте. Ни изысканной одежды, ни элитных вещей, ни дорого отдыха миллионер не имеет. Единственной роскошью, которую может себе позволить Хайнц - доступ к интернету и ноутбук.

"Я использую его, чтобы смотреть экономические отчеты на YouTube. Если бы я хотел иметь мобильный телефон, то это стоило бы мне дополнительных 10 евро в месяц",- отмечает он.

Как питается самый странный миллионер?

На питание мужчина тратит менее 5 евро в месяц.

"Я не трачу даже пять евро в месяц на еду. Я могу купить немного масла для жарки, когда оно заканчивается. Но большую часть еды я нахожу в мусорке. Люди выбрасывают столько, что можно было бы накормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальное выбрасывают в мусорку", - сказал он.

В чем секрет успеха 80-летнего миллионера Хайнца?

Как рассказал мужчина изданию Bild, главным ключом к успеху является бережливость.

В школе немец учился не на высокие баллы. Сначала он учился на слесаря, потом стал электриком, а затем работал в школе.

Пенсия Хайнца - 3600 евро с бывшей работы государственного служащего в управлении телекоммуникаций.

Все свои дома мужчина сдает в аренду и зарабатывает на этом. Лучшим капиталовложением миллионер называет недвижимость.

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