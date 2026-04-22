Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Руслан Иваненко
22 апреля 2026, 00:07
Эксперты отмечают рост спроса на винил благодаря его универсальности и простоте монтажа.
Пол, ламинат, винил
Виниловые покрытия отличаются высокой практичностью в быту / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему винил вытесняет ламинат
  • Где лучше всего использовать винил
  • Какие преимущества нового покрытия

Ламинат постепенно теряет позиции на рынке напольных покрытий, и украинцы все чаще выбирают современные альтернативы, сочетающие практичность, эстетику и долговечность.

Еще несколько лет назад ламинат считался практически безальтернативным решением для квартир и частных домов благодаря доступной цене и простоте монтажа. Однако тенденции на рынке меняются: на первый план выходит виниловое покрытие, которое активно набирает популярность как в Украине, так и за рубежом.

Эксперты профильных изданий, в частности House Beautiful и Southern Living, отмечают, что современный винил существенно эволюционировал и больше не ассоциируется с дешевыми материалами прошлого.

Современные виниловые полы способны максимально реалистично имитировать дерево, камень или паркет, при этом сохраняя высокую износостойкость. Одним из ключевых преимуществ такого покрытия является его устойчивость к влаге, что делает винил особенно актуальным для кухонь, прихожих и даже ванных комнат.

Преимущества винила

В отличие от ламината, он не деформируется под воздействием воды, что существенно расширяет сферу его использования.

Специалисты также отмечают комфорт эксплуатации: винил приятнее на ощупь, не создает эффекта холодного пола и хорошо совместим с системами подогрева. Отдельно отмечается его устойчивость к механическим повреждениям — царапины, удары или падение предметов не приводят к критическим дефектам, как это часто бывает с ламинатом низшего класса.

Эстетика и простота монтажа

Еще одним аргументом в пользу винила является его эстетичность. Современные коллекции позволяют создавать интерьеры премиального вида без значительных затрат, ведь по внешнему виду материал часто не уступает дорогому паркету.

Дополнительным преимуществом является простота монтажа, поскольку большинство покрытий имеют замковую систему, что позволяет укладывать пол быстро и без сложных строительных работ.

Винил закрепляется как тренд

Дизайнеры интерьеров прогнозируют, что виниловое покрытие останется одним из ключевых трендов ближайших лет. Его популярность объясняется балансом между практичностью, доступной ценой и современным дизайном, что делает его привлекательным выбором для украинцев при ремонте.

Ранее Главред писал о том, что интерьерные тренды меняются быстрее, чем кажется, и даже такие детали, как шторы, могут выдать устаревший дизайн. То, что еще недавно выглядело современно, сегодня часто воспринимается как пережиток прошлого.

Также о том, что обновить интерьер и вдохнуть в дом новую жизнь можно без ремонта и больших затрат. Иногда достаточно нескольких продуманных деталей и обычной перестановки мебели, чтобы пространство заиграло по-новому. Простые дизайнерские приемы помогают быстро освежить обстановку и сделать ее более уютной, стильной и современной, при этом без радикальных изменений.

Подробнее о виниловом напольном покрытии смотрите в видео.

Читайте также:

О ресурсе: House Beautiful

House Beautiful — это американское издание о дизайне интерьеров, декоре дома и стиле жизни. Оно существует более века и считается одним из ведущих ресурсов в своей сфере.

Первый номер был опубликован в 1896 году, а сегодня журнал считается старейшим в жанре "shelter magazine" (журналы о доме и дизайне), который до сих пор выходит.

Издание публикуется компанией Hearst Magazines, входящей в состав крупной американской медиагруппы Hearst.

В журнале можно найти идеи по декору, дизайну, обзоры интерьеров и трендов, а также фотогалереи и рекомендации экспертов.

Контент ориентирован на широкую аудиторию — от домовладельцев до энтузиастов дизайна и тех, кто просто хочет улучшить свое жилое пространство.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Погода в Киеве готовит сюрприз: названы сроки резкого удара холода

О соде и уксусе можно забыть: стиралка засияет чистотой с двумя продуктами

"Это большая проблема": тревожный прогноз вероятности новых терактов в Украине

Эксперты призвали никогда не кричать на кошек: причина, о которой мало задумываютсяВидео

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудоВидео

Куда деваются носки после стирки: места, где техника "прячет" вещи

Только три знаки зодиака обладают "шестым чувством" – кто они

Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных шагах для Украины

Мокрый снег, дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснитьВидео

В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

В Европейском департаменте МВФ высоко оценили усилия НБУ по борьбе с инфляцией, — СМИ

Андрей Бедняков рассказал о разводе: какие отношения у ведущего с экс-женой

Цены резко подскочат: названы сроки заметного подорожания товаров

Весна ставит подножку: Днепропетровщину накроют заморозки, когда ждать минус

Коваленко объяснил, почему заявления РФ о захвате Луганщины - фейкмнение

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

Эмоции зашкаливают: пес в слезах, когда хозяева читали письмо от прошлой семьи

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

Зима возвращается: названа дата нового удара морозов в Черкасской области

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского реактивного шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

