Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Эксперты отмечают рост спроса на винил благодаря его универсальности и простоте монтажа.

Виниловые покрытия отличаются высокой практичностью в быту

Вы узнаете:

Почему винил вытесняет ламинат

Где лучше всего использовать винил

Какие преимущества нового покрытия

Ламинат постепенно теряет позиции на рынке напольных покрытий, и украинцы все чаще выбирают современные альтернативы, сочетающие практичность, эстетику и долговечность.

Еще несколько лет назад ламинат считался практически безальтернативным решением для квартир и частных домов благодаря доступной цене и простоте монтажа. Однако тенденции на рынке меняются: на первый план выходит виниловое покрытие, которое активно набирает популярность как в Украине, так и за рубежом.

Эксперты профильных изданий, в частности House Beautiful и Southern Living, отмечают, что современный винил существенно эволюционировал и больше не ассоциируется с дешевыми материалами прошлого.

Современные виниловые полы способны максимально реалистично имитировать дерево, камень или паркет, при этом сохраняя высокую износостойкость. Одним из ключевых преимуществ такого покрытия является его устойчивость к влаге, что делает винил особенно актуальным для кухонь, прихожих и даже ванных комнат.

Преимущества винила

В отличие от ламината, он не деформируется под воздействием воды, что существенно расширяет сферу его использования.

Специалисты также отмечают комфорт эксплуатации: винил приятнее на ощупь, не создает эффекта холодного пола и хорошо совместим с системами подогрева. Отдельно отмечается его устойчивость к механическим повреждениям — царапины, удары или падение предметов не приводят к критическим дефектам, как это часто бывает с ламинатом низшего класса.

Эстетика и простота монтажа

Еще одним аргументом в пользу винила является его эстетичность. Современные коллекции позволяют создавать интерьеры премиального вида без значительных затрат, ведь по внешнему виду материал часто не уступает дорогому паркету.

Дополнительным преимуществом является простота монтажа, поскольку большинство покрытий имеют замковую систему, что позволяет укладывать пол быстро и без сложных строительных работ.

Винил закрепляется как тренд

Дизайнеры интерьеров прогнозируют, что виниловое покрытие останется одним из ключевых трендов ближайших лет. Его популярность объясняется балансом между практичностью, доступной ценой и современным дизайном, что делает его привлекательным выбором для украинцев при ремонте.

Подробнее о виниловом напольном покрытии смотрите в видео.

О ресурсе: House Beautiful House Beautiful — это американское издание о дизайне интерьеров, декоре дома и стиле жизни. Оно существует более века и считается одним из ведущих ресурсов в своей сфере. Первый номер был опубликован в 1896 году, а сегодня журнал считается старейшим в жанре "shelter magazine" (журналы о доме и дизайне), который до сих пор выходит. Издание публикуется компанией Hearst Magazines, входящей в состав крупной американской медиагруппы Hearst. В журнале можно найти идеи по декору, дизайну, обзоры интерьеров и трендов, а также фотогалереи и рекомендации экспертов. Контент ориентирован на широкую аудиторию — от домовладельцев до энтузиастов дизайна и тех, кто просто хочет улучшить свое жилое пространство.

