"Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

Полину Логунову обвиняли в расставании с Дмитрием Ступкой из-за финансовых трудностей.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова / фото: instagram.com

Полина Логунова дала откровенное интервью

Что рассказала экс-жена Дмитрия Ступки о их разводе

Экс-жена украинского актера Дмитрия Ступки, который уехал в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, решилась на откровения о разводе со знаменитостью. Полина Логунова заявила в интервью на YouTube-канале "Вершиленко & Co", что не рассказывает о секретах семьи Ступок только из-за страха за свою дочь.

По словам Логуновой, обвинения в ее адрес о разводе из-за финансовых проблем Ступки не соответствуют действительности. Несмотря на то, что в США семья действительно испытывала нехватку средств, никто не знал о настоящих проблемах их семьи.

"Здесь это усилилось тоже, потому что он очень сильно отчаялся. Я человек, который всегда другого поддержит. Мне, наверное, хотелось бы, чтобы на мою поддержку отвечали: "Да, ты права, я сейчас слезы вытру, все будет хорошо". И чтобы что-то делали, потому что встать и пойти вперед - это тоже действие. И так очень тяжело, и так много негатива", — поделилась Полина.

Экс-супруга актера призналась, что не выносит подробности их личной жизни на всеобщее обозрение из-за беспокойства о судьбе их общей дочери. Полина заявила, что обладает информацией, которая способна уронить авторитет всей семьи Ступок, но ее раскрытие поставит под удар ребенка.

"Если я начну рассказывать, его авторитет в медийном поле сильно пострадает. Из-за эмоций и обид он думает, что все моя вина. Вся грязь, которую мы можем публично вылить друг на друга, повлияет на мою дочь. Если бы у нас не было общего ребенка, ему был бы конец. Что бы он ни делал, я не буду публично на него нападать. У нас есть дочь, и когда она вырастет, многое увидит. Если я открою рот — вся слава семьи Ступок падет. Я буду молчать не потому, что переживаю за них, а потому что защищаю ребенка", — высказалась Логунова.

Развод Дмитрия Ступки и Полины Логуновой официально состоялся весной 2022 года после шести лет брака. Дмитрий Ступка утверждал, что причиной разрыва стал роман Полины с американцем. Логунова резко отрицала эти заявления бывшего избранника и дала понять, что за их расставанием скрываются куда более серьезные причины.

Ранее Главред сообщал, что Андрей Бедняков поделился неприятным воспоминанием о работе с Оксаной Марченко на проекте "X-фактор", где он должен был стать ее полноценным соведущим. После поступка Марченко на первом же эфире планы пришлось изменить.

Также спустя два года после ухода из жизни Сергея Сивохо скончалась его супруга Татьяна. Столкнувшись с тяжелым диагнозом, Татьяна Сивохо до самого конца проявляла невероятную стойкость духа и благородство, не позволяя обстоятельствам сломить себя.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Ступка Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

