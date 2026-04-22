"Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

Кристина Трохимчук
22 апреля 2026, 13:28
Полину Логунову обвиняли в расставании с Дмитрием Ступкой из-за финансовых трудностей.
Экс-жена украинского актера Дмитрия Ступки, который уехал в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, решилась на откровения о разводе со знаменитостью. Полина Логунова заявила в интервью на YouTube-канале "Вершиленко & Co", что не рассказывает о секретах семьи Ступок только из-за страха за свою дочь.

По словам Логуновой, обвинения в ее адрес о разводе из-за финансовых проблем Ступки не соответствуют действительности. Несмотря на то, что в США семья действительно испытывала нехватку средств, никто не знал о настоящих проблемах их семьи.

"Здесь это усилилось тоже, потому что он очень сильно отчаялся. Я человек, который всегда другого поддержит. Мне, наверное, хотелось бы, чтобы на мою поддержку отвечали: "Да, ты права, я сейчас слезы вытру, все будет хорошо". И чтобы что-то делали, потому что встать и пойти вперед - это тоже действие. И так очень тяжело, и так много негатива", — поделилась Полина.

Экс-супруга актера призналась, что не выносит подробности их личной жизни на всеобщее обозрение из-за беспокойства о судьбе их общей дочери. Полина заявила, что обладает информацией, которая способна уронить авторитет всей семьи Ступок, но ее раскрытие поставит под удар ребенка.

"Если я начну рассказывать, его авторитет в медийном поле сильно пострадает. Из-за эмоций и обид он думает, что все моя вина. Вся грязь, которую мы можем публично вылить друг на друга, повлияет на мою дочь. Если бы у нас не было общего ребенка, ему был бы конец. Что бы он ни делал, я не буду публично на него нападать. У нас есть дочь, и когда она вырастет, многое увидит. Если я открою рот — вся слава семьи Ступок падет. Я буду молчать не потому, что переживаю за них, а потому что защищаю ребенка", — высказалась Логунова.

Развод Дмитрия Ступки и Полины Логуновой официально состоялся весной 2022 года после шести лет брака. Дмитрий Ступка утверждал, что причиной разрыва стал роман Полины с американцем. Логунова резко отрицала эти заявления бывшего избранника и дала понять, что за их расставанием скрываются куда более серьезные причины.

Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

