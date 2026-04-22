Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

В каждом поколении есть имена, которые определяют эпоху. Одни из них возвращаются волнами, другие — исчезают так тихо, что заметить это можно лишь по статистике. Именно так произошло с одним женским именем, которое в 70–80-х годах было почти символом моды и современности, а сейчас превратилось в редкую находку. О резком изменении его судьбы напомнило издание УНИАН.
Какое имя покорило рейтинги
В середине 60-х имя Рената впервые появилось в списке самых популярных — скромно, на 63-м месте. Прошло всего десять лет, и оно уже поднялось до 31-го, а впоследствии вошло в топ-10 самых популярных. Ежегодно более тысячи новорожденных девочек называли этим именем.
Однако в начале 2000-х тренд оборвался. В 2009 году имя Рената едва держалось в топ-100, но впоследствии полностью исчезло из рейтинга. Сегодня эксперты называют его очень редким, хотя когда-то оно звучало в каждой школе и на каждом дворе.
Имя Рената — это женский аналог латинского Renatus, что означает "возрожденная". Несмотря на дискуссии относительно точного происхождения, значение всегда ассоциировалось с обновлением и силой.
Современные короткие альтернативы
Тем, кому нравится звучание, но хочется более современной формы, эксперты советуют обратить внимание на:
- Рена — лаконично и мягко;
- Рени — стильный вариант с европейским оттенком;
- Роне — редкое, современное, трендовое.
Вернется ли имя в моду
Тенденции цикличны: то, что сегодня кажется забытым, завтра может стать особенным и желанным. Имя Рената имеет все шансы на свое возвращение — хотя бы потому, что редкость снова ценится.
Об источнике: УНИАН
Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.
