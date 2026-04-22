Мало кто знает, в чем разница между зелеными и черными оливками: ответ удивит

Рассказываем, почему оливки имеют разный цвет и вкус, и что на самом деле определяет их полезность.

https://glavred.info/life/malo-kto-znaet-v-chem-raznica-mezhdu-zelenymi-i-chernymi-olivkami-otvet-udivit-10758413.html Ссылка скопирована

Зеленые или черные оливки — в чём разница и какие полезнее

Вы узнаете:

В чем разница между черными и зелеными оливками

Как оливки становятся черными

Чем полезны оливки

Многие считают, что зеленые и черные оливки — это разные плоды. Такое мнение кажется логичным, ведь они отличаются и цветом, и вкусом, и даже способом подачи на стол. Однако настоящая причина этой разницы совсем другая.

Главред расскажет, в чем разница между черными и зелеными оливками.

видео дня

В чем разница между черными и зелеными оливками

Зеленые оливки собирают на ранних этапах созревания. Они тверже, имеют более выраженную горечь и пряный вкус. Черные оливки оставляют на дереве до полного созревания. Их мякоть становится нежной, маслянистой, а вкус — мягче и насыщеннее, пишет Oboz.ua.

Чем отличается состав

Кроме того, зрелые черные оливки содержат больше жиров — примерно 45 граммов на 100 граммов продукта. Зеленые, напротив, богаты клетчаткой, что делает их полезными для пищеварения. Такая разница в составе объясняется именно стадией созревания.

Почему зеленые оливки горькие

Свежесорванные зеленые оливки имеют неприятный вкус из-за высокого содержания олеуропеина — вещества, которое нужно нейтрализовать. В промышленных масштабах их обрабатывают щелочью (гидроксидом натрия), что позволяет быстро избавиться от горечи. После этого плоды тщательно промывают, чтобы избежать нежелательного брожения. Зеленые оливки часто консервируют без косточки, и они обычно более соленые.

Важно знать

Черные оливки, которые мы видим в банках, не всегда являются естественно созревшими. Часто это зеленые плоды, которые искусственно окисляют с помощью глюконата железа (Е579). Именно поэтому они имеют равномерный угольно-черный цвет. Естественно созревшие оливки выглядят иначе — их оттенок колеблется от темно-фиолетового до коричневого.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред