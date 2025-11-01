В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

Чем отличаются черные маслины от зеленых оливок.

Какие оливки лучше: черные или зеленые / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как растут оливки

Откуда производители берут маслины

Многие считают, что маслины - это окрашенные черной краской оливки. Однако это не более, чем миф. Как и то, что маслины и оливки являются плодами разных деревьев.

Главред узнал, какая на самом деле разница между оливками и маслинами. Об этом на YouTube-канале interesting_teacher рассказала украинская учительница Алла Владимировна Бадах.

Где растут оливки и маслины

Оливки и маслины - плоды дерева оливки европейской. Но между ними действительно есть небольшая разница: зеленые плоды, то есть оливки, срывают с дерева очень быстро. А вот черные, те что маслины, успевают созреть и накопить много оливкового масла.

"Когда мы пробуем их (маслины - Главред), они более мягкие, нежные и имеют маслянистый вкус", - добавила учительница.

Что лучше: маслины или оливки

Поскольку оливки и маслины являются плодами одного дерева и лишь отличаются зрелостью, однозначно ответить, какие из них полезнее невозможно. Разве что, стоит учесть, что некоторые недобросовестные производители до сих пор подкрашивают оливки, чтобы выдать их за маслины. В таком случае оливки действительно будут полезнее, чем подделки маслин.

Смотрите видео о разнице между оливками и маслинами:

Об источнике: interesting_teacher interesting_teacher - YouTube-канал украинской учительницы Аллы Бадах, которая преподает в одном из лицеев Хмельницкой области. В соцсетях Алла делится интересными научными фактами.

